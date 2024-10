Umíte se o odpady starat nebo se i vám čas od času zadaří a odpady se ucpou? Stává se to docela běžně. Nelomte rukama a naučte se snadno i doma vyrobit směs na čištění právě ucpaného odpadu.

Trápí vás odpady v koupelně a kuchyni?

Nikdy jste se ještě nemuseli potýkat s ucpanými odpady? Je pro vás pravidelné čištění a údržba novinkou, nebo jste prostě měli dojem, že to, co dělala maminka nebo babička pravidelně, bylo jen jakési nepochopitelné nutkání mít všude čisto? Ba ne. Hospodyně nejsou posedlé pořádkumilovností jen tak. Pokud budete o váš domov pečovat, spoustě problémům předejdete. A to platí i pro odpady.

A propos! Pokud se bavíme o odpadech, rozhodně byste měli znát i tento způsob, jak vyčistit odpady. Jde to také pomocí méně známé látky, která se jmenuje prekarbonát sodný. Ač jde o bělidlo, jeho účinky jsou mírné a při správném použití bezpečné. Na použití se nicméně podívejte v příspěvku z YouTube kanálu Jsem sova.

Zdroj: Youtube

Prevence a směs na čištění odpadů

K pravidelné péči, kterou můžete ucpání předejít, patří proplachování odpadů horkou vodou a používání sítka na odpad. Horká voda pomůže uvolnit usazeniny, které se na stěnách odpadu přirozeně nabalují.

Nejde jen o případné oleje, které do odpadů v kuchyni rozhodně nepatří, ale také o špínu, která se jednoduše uvolňuje při mytí. Je to šlem vzniklý používáním saponátů i mýdla. Do toho se pak nabalují případné pevné nečistoty, z nichž docela nejhorší jsou dlouhé vlasy.

Odpady proto pravidelně proplachujte větším množstvím horké vody, vylepšit jej můžete o ocet, který má odmašťující účinky, je levný a zároveň pomáhá neutralizaci pachů.

Pokud se vám ale odpady ucpou, můžete vyzkoušet nasypat do nich asi půl hrnku jedlé sody a zalít to šálkem běžného octa. Existují také ještě vylepšené receptury, jako je například tato.

Na „prošťouchnutí“ odpadu si připravte směs ze 100 ml saponátu, přidejte hrnek octa a lžíci soli. Do odpadu nasypejte lžíci jedlé sody nebo balíček kypřicího prášku, přidejte připravenou směs a nechte ocet se sodou zareagovat. Pěnivá reakce může pomoci rozpustit a uvolnit nečistoty. Pokud se tak ale nestalo, můžete zkusit do odpadu ještě nalít litr horké vody. Také horká tekutina totiž může napomoci rozpuštění.

Co vyzkoušet na ucpané odpady?

Tento postup se samozřejmě hodí, pokud voda vždy po čase odteče natolik, že budete mít přístup k odpadu. Pokud jsou však sprcha, umyvadlo, toaleta či dřez plné vody, rozhodně tuto směs nebude možné použít. Než se rozhodnete vyhledat drahého údržbáře, který si nechá zaplatit za urgentní vyřízení vašeho požadavku, raději se pokuste odstranit překážku v odpadu svépomocí.



Jako první pomoc použijte gumový zvon, který pomocí tlaku vody pomůže rozproudit usazeniny a uvolnit neprostupnou část potrubí.

Pokud ani zvon nepomůže, pak zkuste použít dlouhé péro, které se právě k těmto účelům prodává. Středem kovového péra prochází lanko z jedné strany na druhou. Tímto pérem je pak možné dosáhnout pevné překážky a odstranit či prostoupit jí pomoci vytáčením lanka různě do stran.

V případě, že jsou v odpadu vlasy, jídlo nebo třeba písek, vám rozhodně žádný ocet ani soda nepomohou. Na takovou práci se hodí tlak. Ať už jde o působení zvonu, péra nebo třeba tlaku vody či vzduchu ze zavedené hadice dovnitř odpadu.

close info DimaBerlin / Shutterstock zoom_in Příliš pevné překážky ocet a soda nerozpustí.

Zdroje: bydlemebezpecne.cz, living.iprima.cz