Máte doma zápach z kouře od cigaret? Pomohou i jedlá soda nebo ocet

Nejlepší je zahodit cigarety jednou provždy. To se však snadno řekne, a mnohem hůře udělá. Pokud se tohoto zlozvyku nedokážete zbavit, jděte si alespoň pokaždé zapálit na balkon nebo před dům. Budete si pak hodně rozmýšlet, zda se vám chce kvůli cigaretě ven, obzvlášť v těchto podzimním sychravých dnech. Tato změna v přístupu vám pomůže kouření alespoň omezit. Pokud však ani to nedokážete pokaždé dodržovat a kouříte doma, poradíme vám, jak zápach z cigaret alespoň co nejvíce eliminovat.

V domácnosti kuřáka časem načichne snad i klika od dveří. Oblečení ve skříních, záclony, nábytek, koberec, dokonce zežloutnou a zasmrádnou i stěny. Co pomůže proti zápachu z cigaret?

Větrat - to je první a zásadní věc, kterou byste měli provozovat velice často. Vyměňovat vysoce škodlivý vzduch nasycený cigaretovým dýmem za trochu čerstvého. Snažte se udělat průvan, pokud máte tu možnost. Pokud to není možné, zkuste zauvažovat o čističce vzduchu.

- to je první a zásadní věc, kterou byste měli provozovat velice často. Vyměňovat vysoce škodlivý vzduch nasycený cigaretovým dýmem za trochu čerstvého. Snažte se udělat průvan, pokud máte tu možnost. Pokud to není možné, zkuste zauvažovat o čističce vzduchu. Svíčky – zapálené svíčky pohlcují cigaretový pach. Lze použít úplně obyčejné, ale aromatizované svíčky vám prostor i lehce provoní.

Vonná svíčka může trochu pomoci a provoní prostor. Zdroj: Shutterstock.com / Olya Detry

Jedlá soda – tento všestranný domácí pomocník vám udělá dobrou službu i v tomto případě. Cigaretovým dýmem načichlý nábytek posypte jedlou sodou a nechte působit několik hodin. Soda by měla zápach eliminovat. Prášek poté vysajte luxem. Tento postup použijte i na koberce a další textilie.

– tento všestranný domácí pomocník vám udělá dobrou službu i v tomto případě. Cigaretovým dýmem načichlý nábytek posypte jedlou sodou a nechte působit několik hodin. Soda by měla zápach eliminovat. Prášek poté vysajte luxem. Tento postup použijte i na koberce a další textilie. Domácí rostliny – ano, i rostliny vám poskytnou super čističku. Doporučuje se aloe, tchýnin jazyk nebo dracena.

Pokojové rostliny dokáží čistit vzduch v bytě. Zdroj: Shadow Inspiration / Shutterstock

Vysavač – luxujte často a všechno. Tím je myšleno opravdu všechno! Nejen podlahy, ale přejeďte i skříně a stěny, protože malé částice z cigaretového kouře ulpívají všude.

– luxujte často a všechno. Tím je myšleno opravdu všechno! Nejen podlahy, ale přejeďte i skříně a stěny, protože malé částice z cigaretového kouře ulpívají všude. Utírání prachu – tuto neoblíbenou činnost byste také měli zařadit mezi pravidelnou. Jak je psáno výše, je potřeba se zbavovat malých usazených částic z kouře.

– tuto neoblíbenou činnost byste také měli zařadit mezi pravidelnou. Jak je psáno výše, je potřeba se zbavovat malých usazených částic z kouře. Praní – pokud vaše okna zdobí záclony či závěsy, perte je častěji než 2x ročně. To platí i u pratelných doplňků, jako jsou například polštářky na sedačce, přehozy nebo ubrusy.

– pokud vaše okna zdobí záclony či závěsy, perte je častěji než 2x ročně. To platí i u pratelných doplňků, jako jsou například polštářky na sedačce, přehozy nebo ubrusy. Ocet – mezi hospodyňkami velice známý pohlcovač pachu a velký pomocník do domácnosti. Zkuste nalít ocet do několika misek a rozmístit je do prostoru.

Ocet a soda dokáží pohltit zápach z cigaret. Zdroj: Geo-grafika / Shutterstock.com

Vymalovat – někdy už nepomůže nic jiného než znovu vymalovat. Abyste se smradu zbavili, je potřeba důkladně oškrábat původní nátěr.

– někdy už nepomůže nic jiného než znovu vymalovat. Abyste se smradu zbavili, je potřeba důkladně oškrábat původní nátěr. Mytí oken – další činnost, která bývá nenáviděná, ale potřebná. Okna myjte častěji, než bývá zvykem.

– další činnost, která bývá nenáviděná, ale potřebná. Okna myjte častěji, než bývá zvykem. Aromalampa – spojení příjemného s užitečným. Plamen svíčky bude eliminovat zápach, pár kapek esenciálního oleje krásně provoní byt.

– spojení příjemného s užitečným. Plamen svíčky bude eliminovat zápach, pár kapek esenciálního oleje krásně provoní byt. Mokrá cesta – jednou za čas si půjčete čistící stroj na koberce. Hloubkové čištění koberců je v bytě kuřáka rozhodně potřeba!

– jednou za čas si půjčete čistící stroj na koberce. Hloubkové čištění koberců je v bytě kuřáka rozhodně potřeba! Pot – pourri – směs vonných ingrediencí se dává do misek nebo do textilního sáčku, aby provoněla váš domov.

Bambusové dřevěné uhlí – seženete ho v obchodech již „předpřipravené“ v sáčku, který stačí zavěsit, kamkoli je potřeba.

– seženete ho v obchodech již „předpřipravené“ v sáčku, který stačí zavěsit, kamkoli je potřeba. Popelník – i na popelníku záleží. Pořiďte si nejlépe uzavíratelný, anebo si alespoň do otevřeného popelníku nasypte písek či jedlou sodu.

Zdroje: lifehacker.com, living.iprima.cz, www.vitalia.cz