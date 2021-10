Trápí vás smradlavý záchod? Expert ukázal skryté místo, které bývá příčinou

Trápí vás smradlavý záchod? Nic jiného než úklid nepomůže. Možná ale stojí za to vzít to důkladněji a očistit i špínu, ke které se běžně nedostanete. Experti na úklid mají často bláznivé nápady, ale tentokrát nezbývá než se specialisty na čistou domácnost souhlasit. Smradlavý záchod je potřeba vzít z gruntu!

Smradlavý záchod nepotěší

Zápach na veřejných záchodcích není nic skvělého, ale tak nějak tušíme, že údržba takových toalet je poněkud náročnější než jednoho vyvoněného záchodu, který máme doma. Nezáleží na tom, že jinde v bytě máme podlahy a parkety vyčištěny do vysokého lesku. Smradlavý záchod vás ani návštěvu nepotěší a jednoduše degraduje to, jak vnímáte svůj domov. Bojujete se zápachem a už nevíte, co dál dělat?

Každá koupelna musí být hlavně čistá. Pokud záchod zapáchá, nezbývá než najít příčinu. Zdroj: Shutterstock.com / Wolfgang Zwanzger

Smradlavý záchod nezbývá než vyčistit

Toaleta je místo, které čistíme sice neradi, ale málo co je doma tak protivné jako špinavý záchod nebo koupelna. Při úklidu se naše pozornost soustředí na záchodovou mísu, která očividně trpí nejvíce, ale na druhou stranu je při každém spláchnutí omyta vodou. Pokud záchodovou mísu umyjte, nezapomeňte na ohrnutý okraj, odkud vytéká voda. Je to místo, kde se často usazuje vodní kámen i plíseň. Nutné je také očistit prkénko a mísu pod ním.

Smradlavá podlaha v blízkosti záchodu

Pokud zápach stále přetrvává, pak pořádně omyjte podlahu a blízké okolí toalety. Tento problém se objevuje častěji, pokud toaletu používají malí chlapci. Pokud sami malé děti doma nemáte, může vás to překvapit. Je-li příčinou zápachu moč na podlaze, budete muset omytí podlahu důkladně. Pořádně kartáčem vyčistěte i spáry či jiná místa, kam by mohla moč zatéci.

Prostředky na čištění jsou jedna věc. Najít původ zápachu druhá. Zdroj: ThamKC / Shutterstock.com

Zápach a špína v nepřístupných místech záchodu

Stále cítíte nepříjemný zápach? Pak nezbývá než odšroubovat sedátko toalety. Expert na úklid svým fanouškům na sociálních sítích ukázal právě tenhle trik. Odšroubování plastových matic prkénka není nic těžkého. Ať už záchod zapáchá nebo ne, odšroubovaná lišta skrývá nečistoty, ke kterým se běžně nedostanete. Připravte se na to, že jsou opravdu špatně odstranitelné.

Pomohlo? Jestliže záchod stále smrdí, pak zkontrolujte také nádržku na vodu a odpady. Někdy i jejich obsah překvapí!

Pod přišroubovanou lištou sedátka toalety se často skrývá nahromaděná špína. Zdroj: Benjamin Clapp / Shutterstock

