Nejkrásnější vánoční SMS: Srandovní, dojemná i veršovaná přání, stačí si vybrat

Dřív se psaly k Vánocům pohlednice, dneska se už spoléháme spíše na techniku. Přesto však většina z nás má stejný problém – jak to přání napsat?

„Já nejsem žádný spisovatel. Napíšu tam „veselé Vánoce“ a hotovo,“ rozčiluje se jednačtyřicetiletý vánoční gratulant Bořek z Svitav, když má (samozřejmě na popud manželky) rozeslat slavnostní esemesky a gratulace svým přátelům, rodině a známým.

Jeho žena se ho snaží mírnit, přesto však obligátní „Šťastné a veselé,“ jí přijde příliš „suché“ a neosobní. Chtělo by to něco lepšího. Něco, co má více šťávy a navíc trochu pobaví. „A kde to mám vzít? To si mám něco vycucat z prstu?“ durdí se její manžel nad tichou reklamací vánočních přáníček. Jenže jak začít? Co by takové přáníčko mělo obsahovat?

Vžijte se do role vypravěče

Vánoční přání by měla trochu „hrát na city“. Zimní svátky jsou časem, kdy je rodina pospolu. A všichni se vracíme do dětství. Díváme se na pohádky, žasneme nad září a leskem vánočních cingrlátek, věštíme z olova nebo si pouštíme lodičky z ořechových skořápek…

Taková rozněžnělá duše potřebuje slyšet trochu poetiky nebo naopak i závan veselé noty, která často souvisí s příchodem nového roku, který (jak všichni doufáme) bude lepší, než ten předchozí. Vánoční přáníčka by proto měla vyzařovat pohodu, naději, radost a když se zadaří, tak i nějakou tu kapku humoru. Využijte proto podobné koncovky slov a pokuste se z přáníčka udělat malý verš.

Třeba: Vánoce – po roce, rok – krok, Ježíšek – oříšek, přát – rád, přátelé – šťastné a veselé.

Napsat originální vánoční esemesku dá práci. Zdroj: Profimedia

Pozor na chyby

Na přáníčku se prakticky nedá nic zkazit. Jediné, čím ho můžete „zprznit“ jsou pravopisné chyby. Proto si dejte pozor na velká a malá písmena. Vánoce se píší vždycky s velkým „V“, protože je to název svátků. Pokud ale budete někomu psát veselé vánoční svátky, tak zase všechno malými písmeny. Pokud ale budete přát veselé Vánoce, tak v přídavném jméně je to vždy malé písmeno, ale v názvu svátku zase nezapomeňte na velké „V“. Pozor si dejte i v případě, pokud někomu píšete o Štědrém dni. Tento den je svátek, proto je název „Štědrý“ s velkým písmenem. Podobné je to i s novým rokem. Když někomu vinšujete Nový rok, tak tím myslíte pouze poprvní den v novém roce roce. Naopak nový rok s malým „n“ zahrnuje celých dalších 12 měsíců.

Nejkrásnější vánoční gratulace – stačí si jen vybrat

Pokud i vy, stejně jako pan Bořek, váháte, co napsat do vánoční esemesky a nemáte zrovna dvakrát tvůrčí náladu, tady je malá inspirace.



1) Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení. Nad takový dar žádný není! Krásné Vánoce!



2) Co víc si můžeme na Vánoce přát, než aby měl jeden druhého stále rád? Přeji Ti krásné Vánoce!



3) Zacpěte komíny, nepusťte Santu, použij cement anebo maltu. Otevři okno, nasaď si kulíšek, dárky vám přinese jedině Ježíšek.



4) Posílám Ti anděla, aby Tě chránil, posílám Ti lásku, které věříš, posílám Ti plamínek, ať Ti v srdci plápolá a přeji Ti ty nejkrásnější Vánoce.

Všichni se o vánocích vracíme do dětství. Zdroj: Profimedia



5) Na nebi svítí vánoční hvězdička a lidé na zemi otvírají srdíčka. Pro pokoj, pro lásku, pohlazení – ať štěstí Vánoc náš život změní!



6) Na nebi svítí vánoční hvězdička a lidé na zemi otvírají srdíčka. Pro pokoj, pro lásku, pohlazení – ať štěstí Vánoc náš život změní!



7) Až koledy budou hrát, pověsíme pod strop jmelí, políbím Tě a budu si přát, ať jsme spolu život celý.



8) Domečky zahalené bílou peřinou, sladké tajemství se šíří krajinou, nastává krásný vánoční čas, přejeme, ať přijde štěstí, zdraví, pokoj a láska mezi vás.



9) Večer plný překvapení, pocit, který jindy není. Dobré jídlo do bříška, bohatého Ježíška. Tohle všechno na Vánoce, hodně zdraví v novém roce!



10) Pod stromečkem dárků dosti, kapra, co má málo kostí, na Silvestra láhev moku, hodně štěstí v novém roku.

Zdroje: www.living.iprima.cz, blog.hubatacernoska.cz