Bílé ručníky, osušky, oblečení a celkově prádlo se velice rychle zašpiní. To je nevýhoda bílé barvy, vše je na ní vidět. S tímto hotelovým trikem však bude vaše prádlo po každém vyprání jako nové.

Bílé prádlo je zkrátka strašákem pro všechny, kteří mají za úkol jej prát. Skvrny od špíny, kávy, nebo jídla, které se místo do vašeho žaludku přemístilo na vaše sněhově bílé oblečení, jsou na bílé barvě viditelné jako terč. Proto se musí prát asi tak dvakrát více než například černé nebo tmavé oblečení.

Video, jak vyprat bílé prádlo, najdete na Youtube kanále HG:

Zdroj: Youtube

Praní bílého prádla

Základním pravidlem, aby na vašem bílém prádle nebyly skvrny, je rozdělovat prádlo podle barvy. S bílým prádlem perte jen velice světlé odstíny. Jinak se totiž může stát, že vaše oblíbená bílá halenka skončí s novým nátěrem světle růžové, jelikož jste ji omylem hodili k červenému oblečení. Dále je důležité dodržovat doporučené množství pracích prostředků a nepřehánět to s nimi. To vám zaručí, že se z prádla smyjí všechny nečistoty. Avšak, bohužel, existují také typy skvrn, které ani lenor nezvládne. Skvrny od červeného vína, krve, nebo potu jsou na bílém prádle jako pěst na oko. Zároveň se nedají vyčistit pomocí pracích prostředků. Co tedy udělat, abyste své oblíbené bílé prádlo nemuseli vyhazovat?

close info Profimedia zoom_in Citronová šťáva je skvělým přírodním bělícím prostředkem. Když pračka selže, citronová šťáva vám pomůže.

Fígly na skvrny

Tento trik používají v hotelech, když práce pračky selže. Je to banální, ale osvědčený čistič, který máte určitě doma i vy. Citronová šťáva je totiž přírodním bělidlem a odstraní i neodstranitelné skvrny. Navíc neobsahuje žádnou chemii, takže vaše prádlo nebude vonět chemickými saponáty, nýbrž přírodním nefalšovaným citronem. K běžnému pracímu prostředku přidejte šálek citronové šťávy. Pak už jen stačí prát, jak jste zvyklí a uvidíte, že vaše prádlo nebylo nikdy bělejší. Dalším osvědčeným trikem, který je skvělý na odstraňování mastnoty, je stará dobrá jedlá soda. Ta prádlo změkčuje a uchovává jeho sněhovou barvu. K vašemu běžně používanému pracímu prostředku přidejte půl šálku jedlé sody. Perte, jak jste zvyklí a máte hotovo. Bílé prádlo máte jako nové.

Zdroje: carujeme.cz, www.dobrytextil.cz