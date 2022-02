Co se stane, když snížíte o 2 stupně teplotu v bytě. Ušetříte a pomůžete zdraví

Máte doma rádi v bytě přes zimu teplo a holdujete „trenkovým“ teplotám? Možná by stálo za to, topení lehce stáhnout. Snížená teplota vám totiž přinese příjemné změny a výhody.

Možná to nevíte, ale Češi mají doma rádi abnormální teplo. V průměru se teplota českých vytápěných bytů a domů pohybuje kolem 22 až 24 °C. Oproti tomu v zahraničí bývá kolem 18 až 20 °C. Proč mít tedy zbytečně přetopený prostor? Ve výsledku nám zas tak dobře nedělá, a jde o naprostou zbytečnost. Ve chvíli, kdy snížíte teplotu o pouhopouhé dva stupně, ani to nepostřehnete. Ovšem uvidíte i ucítíte to nejen na své peněžence, ale i na svém zdraví.

Doporučené teploty v místnostech

Každý stupeň navíc oproti doporučené teplotě zvyšuje náklady na vytápění až o 6 %! Docela dobrý argument, co?! Jakou teplotu byste tedy měli v jednotlivých místnostech na termostatu nastavit, abyste dosáhli na všechny možné výhody?

Ložnice - 16–18 °C

Obývák a dětský pokoj – 20 - 22 °C

Koupelna - 24 °C

Předsíň, chodba a schodiště – 17 - 19 °C

Kuchyň - 18 °C

Místnosti, kde jste jen na chvíli - 15 °C

Bude se vám dýchat snadno a s lehkostí

Jakmile se dlouho člověk vyskytuje v přetopeném prostoru, dochází k vysychání horních a dolních dýchacích cest. Často je tento jev provázen dráždivým kašlem, škrábáním v krku, chrapotem nebo pocitem ucpaného nosu. A z toho nekouká nic dobrého. Naopak! Mnohdy to vede k nepříjemným chronickým zánětům nosohltanu, dýchacích cest nebo ke zhoršující se bronchitidě.

Žádný syndrom suchého oka

Problematika suchého vzduchu se může odrazit také na vašich očích. Pobyt v nadměrně vytápěných prostorách může snadno nadměrně narušovat tvorbu slzného filmu. Pokud trpíte tzv. syndromem suchého oka, vaše potíže se v topné sezóně mohou násobit. Projevuje se to často pocitem suchých, unavených a zarudlých očí, oteklými víčky, dojmem cizího tělíska v oku, nadměrným pálením či svrběním. Proto je fajn myslet na prevenci a udržovat v jednotlivých místnostech nejen ideální teplotu, ale i optimální vlhkost vzduchu.

Zlepší se vaše imunita

Naučte se fungovat v nižších teplotách! Nemusíte doma chodit oblečení, jak na pláži v horkém létě. Přihoďte jednu lehčí vrstvu a posilujte obranyschopnost svého těla v trošku nižších teplotách. A dejte si po ránu třeba studenou sprchu, nebo se dle svých možností alespoň trošku otužujte. Má to smysl, což po nějaké době sami poznáte na své imunitě.

Zbavíte se pocitů únavy

Velké horko kromě toho také způsobuje pocit jisté nevolnosti, únavy a žízně. S tím těsně souvisí i výkonnost a pocit ospalosti. Takže šup s teplotou trošku dolů. Hned budete výkonnější a vaše energie nebude padat, jak se říká „k bodu mrazu“.

Lepší pokožka i vlasy

Nadměrně vytopený byt má také negativní vliv na pokožku. Určitě jste si všimli, že během zimy je vaše kůže mnohdy vysušená a podrážděná mnohem více než v měsících, kdy se doma netopí. Patříte mezi ty, kteří trpí atopickým ekzémem? Přetopená domácnost může být jednou z příčin, proč se v zimním období tato choroba často zhoršuje. Horko také narušuje přirozenou ochrannou vrstvu pokožky, často dochází k její dehydrataci a vaše pleť může být zbytečně vysušená. Stejně tak můžou trpět vaše rty na častější popraskání a vlasy mají sklon k lámavosti a třepení.

Váš spánek bude plnohodnotnější

Je známo, že v chladnější místnosti je spánek mnohem kvalitnější, a tak se budete cítit každé ráno lépe vyspaní. V noci vás může nadměrné teplo často budit, protože je vám horko, potíte se a máte žízeň. Pokud se pocitu tepla během spánku nechcete vzdát, raději volte variantu s teplejší přikrývkou a staženým topením. Je to lepší než se nechat obtěžovat suchým vzduchem.

Tělo ušetříte teplotních šoků

Přetopené prostředí nám často způsobuje problémy s teplotními šoky při přechodu ven, což není tak úplně v pořádku. Když spěcháte a vyběhnete nevhodně oblečení z teplého, suchého prostředí ven, je vliv náhle změněné teploty na lidský organismus obrovský. Je to vlastně stejné jako když vystupujete z přetopeného auta.

Ušetříte nějakou tu kačku

Ceny energií stále stoupají a je jasné, že bude ještě hůř. Snížením teploty bytu také samozřejmě ušetříte peníze a při doplatcích za energie jako když je najdete. Takže je dozajista lepší je se obléct o něco více a topit méně. Nezapomeňte, že když si doma vaříte či pečete, nějaké to teplo navíc vám to doma také vytvoří. A zahřívat se můžete i vhodně zvoleným jídlem a teplým čajem.

