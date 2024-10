Jak pořádně vycídit byt? Použijte třeba solamyl. Funguje perfektně v kombinaci s octem!

Podomácku vyráběné čistící prostředky mají mnoho plus

Jste fanoušky domáckých řešení na každou špínu a skvrnku, která se v domácnosti najde? Pak se vám toto bude líbit. Znalí věci slibují univerzálnost a perfektní výsledky čištění díky této zázračné kombinaci. Jde o solamyl a ocet.

Obě ingredience jsou levné, dostupné i ekologické. Najdete je téměř v každé kuchyni a příprava účinného prostředku k čištění hladkých povrchů je nesmírně snadná. Proč by ale měly právě tyto dvě suroviny fungovat?

close info Shutterstock zoom_in Univerzální prostředek z octa a solamylu se hodí i na sanitární keramiku, okna, zrcadla i podlahy.

Proč je solamyl s octem bezva nápad?

U octa rozhodně není nijak překvapující, že je stále a znova používaný v domácnosti k úklidu, praní prádla a podobně. Bilý, ale také klasický hnědý ocet, který je navíc ještě silnější, funguje perfektně jako odmašťovadlo, minimalizuje bublinky v případě kombinování se saponáty, neutralizuje pachy, do hloubi čistí vlákna a změkčuje je, a navíc jeho kyselost také bojuje s usazeným vodním kamenem.

Co se týče solamylu, nejde o nic víc než o bramborový škrob čili moučku. Je to velejemný abrazivní prášek, který rozhodně nic nepoškrábe. Solamyl navíc pomáhá pohlcovat vlhkost, snadno jej smyjete hadříkem, smetete smetáčkem nebo vysajete vysavačem. Jde o zcela přírodní látku, která se perfektně osvědčila například při mytí oken či zrcadel, protože díky přítomnosti solamylu nevznikají šmouhy. Sám o sobě, pouze s kapkou vody, se osvědčil také na čištění šperků ideálně v kombinaci s měkkým hadříkem nebo starým kartáčkem na zuby, jehož štětiny se dobře dostanou i do méně přístupných jemných rýh a detailů zdobení.

Snadná výroba čističe z octa a solamylu

Téměř zázračnou a v každém případě univerzální kombinací je tedy ocet a solamyl. Pokud chcete vyzkoušet tento perfektní čistič na veškeré hladké plochy, tedy nejlépe na okna, zrcadla, hrnce, nerezové povrchy, ale také dlažbu či sanitární keramiku, smíchejte hrnek vody s hrnkem octa a ve vzniklé octové vodě rozmíchejte lžíci solamylu. Tekutina musí být studená, jinak by vám solamyl začal houstnout.

Směs nalijte do rozprašovače, dobře protřeste a na plochu stříkejte, rozetřete a případně měkkým hadříkem povrch dosušte a vyleštěte. Pokud je povrch silně znečištěný, nechte několik minut působit.

Po skončení úklidu čistič nevyhazujte, ale použijte opět, až to bude třeba. Před upotřebením nezapomeňte lahvičku vždy proštěrchat, aby se vám neucpávala tryska.

close info Prostock-studio / Shutterstock zoom_in Používání domácích čistících prostředků je velmi oblíbené a nejen v případě nouze.

Zdroje: primainspirace.cz, kupi.cz