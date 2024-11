Solární panely mnoho lidí chválí. Nová studie však přišla s opravdu neočekávanými výsledky. Ukázala totiž, že solární panely mohou měnit teploty během dne i noci. Podívejte se.

Solární panely jsou skvělým vynálezem. Ano, není to bůhvíjak levná investice, ale dlouhodobě se vyplatí. Solární panely, které si umístíte na střechu, totiž umožňují vlastní výrobu elektřiny. Tím se vaše roční výdaje opravdu o hodně sníží, dokonce například až o 80 %. 9 měsíců v roce je možné čerpat pouze solární energii, což zajišťuje nezávislost na distribuční síti. Další výhodou solárních panelů je, že jakmile do nich investujete, provozní náklady jsou nízké a jejich životnost je dlouhá. Nová studie však zjistila, že solární panely na střechách mění teploty během dne i noci. Jak to tedy je?

Youtube video, kolik elektřiny vyrobí jeden solární panel, najdete na kanále Solar Energy Team:

Zdroj: Youtube

Solární panely a teplota

Ačkoliv představují solární panely velké finanční odlehčení a mají spoustu výhod, nic nemůže být perfektní a všechno má i nějaké nevýhody. Jak nás ale naučila škola života, všeho moc škodí. Jak by to tedy vypadalo, kdyby opravdu všichni, dejme tomu v České republice, měli na střechách solární panely. Samozřejmě se pohybujeme ve velmi teoretickém prostředí, a šance, že by si celá Česká republika pořídila solární panely, se rovná prakticky nule.

close info Shutterstock zoom_in Co by se stalo, kdyby si celá Česká republika pořídila solární panely?

Ale co by, kdyby. Kdyby se skutečně na celém našem území na střechách objevily solární panely, mohl by to být problém, který by do naší české domoviny přinesl ne úplně příjemné klimatické změny. Jako bychom jich neměli dost, že? Každopádně, co by se stalo, je, že během vrcholného letního období bude povrch panelů vytvářet takovou teplotu, která by znemožňovala chladící účinek na teplotu ve městě.

Měnící se teploty

To samé by se dělo i během zimy. Solární panely po celé republice by taky postupem času měnily teploty nejen během ročních období, ale také během dne a noci. Nová studie totiž zjistila, že teplota by se během dne zvýšila zhruba o 1,5 stupně Celsia. A v noci by zas teplota klesla o zhruba 0,6 stupňů Celsia. Vzhledem k tomu, že už takhle máme dost klimatických změn, není potřeba přidávat další.

Zdroje: www.epet.cz, www.energosolar.cz