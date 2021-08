Spíte na pravém boku? Je to špatně! Toto jsou důvody, proč spát nalevo

Pokud patříte mezi ty, co se v noci neustále otáčejí z boku na bok, měli byste se to odnaučit. Začněte trávit co největší část spánku na levém boku, je to totiž zdravější a přinese vám to mnoho užitku.

Dříve se říkalo, že spánek na pravém boku je životu nebezpečný. Jde samozřejmě o fámu, která byla později vyvrácena. Nic to ale nemění na tom, že spánek na boku levém je zdravější a pro naše tělo prospěšnější.

Už dle Ajurvédy je pravá a levá strana těla naprosto odlišná. Sami si můžete všimnout, že jednu polovinu těla máte stabilnější, jednu ruku silnější a na jedno oko vidíte lépe než na druhé. Proto je podle této medicíny vhodné spát na levém boku pro utužení zdraví a pro dlouhověkost.

Spaní na levé straně posiluje lymfatický systém a umožňuje tělu zbavit se toxinů a dalších škodlivých látek, které v sobě za den nahromadilo. Lymfatické uzliny na levé straně totiž lépe působí a pečlivěji filtrují. Obecně se říká, že levá strana je stranou lymfy.

Spánek na levém boku dopomáhá i dobrému trávení

Pokud se vám špatně tráví, také pomáhá spánek na levé straně. Žaludek, střeva a slinivka totiž v této poloze zaujímají také svou přirozenou polohu na rozdíl od spánku na pravém boku. Pokud spíte na zádech, je to v pořádku. Tato poloha je neutrální.

Spánek na břiše lékaři příliš nedoporučují. Zdroj: kosmos111 / Shutterstock.com

Díky gravitaci pomáhá levá strana k lepší průchodnosti střev. Odpad tak sklouzne do trakčníku a vy se následně ráno přirozeně vyprázdníte.

Jestli vás pálí žáha, také je nutné spát nalevo. Odvíjí se to od pozice žaludku. Ten visí přirozeně dolů a žaludeční kyseliny tak nemají šanci přelévat se do jícnu. Buď to zkoušejte jako prevenci, nebo si buďte jisti, že tím snížíte příznaky do pár minut. V těhotenství, kdy vás pálení žáhy doslova ničí, je to naprosto nezbytné.

Ocení ho i vaše srdce, které bude zdravější

I vaše srdce ocení spánek na levém boku. Srdce v této poloze pumpuje krev přímo do sestupné aorty. Vaše krev tak putuje přímo k srdci, které je ve výsledku i zdravější.

Pro zdravý spánek si pořiďte třeba 'náhradního manžela' - tento termín se vžil pro polštáře velkých rozměrů, jež používají třeba nastávající maminky Zdroj: Profimedia

Vaše nálada se prý také odvíjí od toho, na kterém boku spíte. Jogíni říkají, že pokud chcete sršet energií a mít úsměv od ucha k uchu, musíte taktéž spát na levé straně.

Jste-li těhotné, pak pamatujte, že spánek na levém boku dopomáhá lepšímu okysličování plodu a přináší taktéž klidnější spánek. Snažte se tudíž polohu spánku příliš neměnit, jinak si v noci neodpočinete. Tento spánek také uleví od otoků kotníků a kloubů dolních končetin.

