Místa v koupelně, kde nikdy neuklízíme: Profíci ukázali, co tam je nejšpinavější

Koupelna je místem, kde se člověk umyje a cítí se být naprosto čistý. Skutečnost ale může být mnohdy jiná! V koupelně se nachází hned několik míst, které se bakteriemi jen hemží a vy o tom ani nevíte. Připravte si houbičku s mycím prostředkem a pusťte se do práce.

Mnozí se domnívají, že záchod je nejšpinavějším místem v koupelně, ale najdou se i mnohem horší místa. Hygienu byste neměli v žádném případě podceňovat, stejně tak pečlivý úklid v koupelně. Na první pohled se může zdát, že je vše dokonale čisté, ale vězte, že tomu tak není. Budete překvapeni, kde všude se bakterie nachází.

Podle videa můžete vyzkoušet více jak 20 triků, se kterými koupelnu uklidíte rychle a jednoduše:

Vodovodní baterie a mýdlo

Ať už přijdete domů nebo jdete ze záchodu, nejprve sáhnete na kohoutek a až poté si pod tekoucí vodou umyjete ruce. Spoustu bakterií však zanecháte na vodovodní baterii, na kterou opět sáhnete při vypínání vody. Pocit čistých rukou je tak pouze ve vaší hlavě. Stejný problém nastává u tekutého mýdla, které se uchovává v lahvičce, jenž před mytím rukou mačkáte. Kolikrát jste hlavici lahvičky již vydezinfikovali?

Kelímek na kartáčky

Často zapomenutým místem při úklidu a čištění koupelny jsou kelímky a různé držáky na kartáčky. I když si čistíte zuby pastou, v kartáčku se množí spousta bakterií, které společně s vodou stečou až do kelímku. Pouhé vylévání vody proto nestačí a měli byste ho pravidelně čistit saponátem. Kartáček na zuby zase omývejte v horké vodě, která bakterie ničí.

Zubní kartáček pravidelně vyměňujte za nový, ať už je to z důvodu poškození či správné hygieny. Zdroj: shutterstock.com

Okolí záchodu

Zavíráte záchodovou mísu prkénkem před jejím spláchnutím? Toto prkénko je tam však z dost důležitého důvodu! Během splachování se mohou dostat kapičky vody spolu s bakteriemi a dalšími nečistotami až do vzdálenosti dvou metrů. Pokud jste tedy do teď nechávali prkénko nahoře, měli byste si vzít rychle saponát a houbičku, se kterou omyjete celé okolí toalety.

Místa pod lahvičkami

Když už se pustíte do mytí vany a sprchového koutu, uklízíte také pod všemi těmi lahvičkami se sprchovým gelem, pěnou, mlékem a dalšími přípravky? I když jich nemusí být zrovna nejmíň, každou lahvičku zvlášť byste měli také očistit. Bakterie sice nejsou vidět, ale přesto byste je podceňovat rozhodně neměli.

Během koupání se vana nemyje, a proto na ni musíte jít ručně se saponátem. Zdroj: Shutterstock

Čištění sprchového závěsu

Máte ve své koupelně sprchový závěs? Pokud ano a neroztahujete ho po každém sprchování, aby pořádně uschnul, je to přímo ráj pro řadu bakterií i plísní. Vyčistit ho můžete hned dvěma způsoby, a to ručně nebo v pračce, do které k závěsu přidejte také trochu bělidla či octového roztoku. Ruční mytí je naopak o něco pracnější, ale za to budete mít jistotu, že na sprchovém závěsu nezůstane žádná nečistota. V ochranných rukavicích naneste na sprchový závěs saponát, který si poradí s vodním kamenem a má dezinfekční účinky. Po 15-30 minutách působení omyjte závěs vodou.

Zdroje: living.iprima.cz, bydleni.instory.cz, 1001ideja.si