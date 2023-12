Tousty se hodí jako rychlá svačinka nebo večeře. Ale čistit pak ten toustovač je někdy řehole! S naší vychytávkou se vám to ale podaří raz dva!

Toustovač patří mezi vděčné spotřebiče, protože vám dokáže během minuty vyčarovat teplé jídlo. Bohužel to není zadarmo. Většinou se při zapékání zašpiní a zatímco vy naservírujte rodině úhledné tousty, přístroj zůstane znečištěný od rozteklého sýra, kečupu nebo zbytků toustového chleba. Většina hospodyněk si pak láme hlavu, jestli má začít s čištěním ještě „zatepla“ nebo si počkat, až špína zatuhne a pak ji jenom sloupnout.

V příspěvku VyraMana Výroslava zjistíte, jak dokonale vyčistit sendvičovač. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Teplé a studené čištění

„Já sázím na teplé čištění. Když vidím, že třeba vytekl sýr, tak vezmu papírovou utěrku a okamžitě to setřu. Nesnáším totiž pocit, že by na toustovači byly nějaké zbytky,“ říká rezolutně paní Veronika ze Sušice. Naše druhá čtenářka Jana z Prahy zase při čištění toustovače nespěchá a nechá zbytky raději zatuhnout. „V případě sýra je to ideální, protože pak ztuhne a dá se jednoduše odstranit.“ Ovšem někdy se stane, že sýrová krusta je tak zapečená, že nejde sloupnout a to pak přijdou ke slovu různé pomocné nástroje. Podle odborníků je častou chybou použití kovových nástrojů – jako jsou nože, vidličky nebo konce lžiček – které mohou poškrábat vrstvu tefalu a narušit tak její nepřilnavost.

close info Profimedia zoom_in Udělat toust je rychlovka.

Čištění papírovou utěrkou

Jak tedy čistit toustovač bez toho, abyste ho zničili? Vyzkoušet můžete třeba trik s papírovou utěrkou. Jak na to: Vezměte si papírovou utěrku, navlhčete ji vodou a přitiskněte na znečištěné místo. Nechte ji působit přes noc a ráno špínu zlehka odstraňte. Ráno pak stačí utěrkou odstranit všechnu mastnotu, připečené zbytky sýra nebo kečupu. Stačí všechen nános setřít a máte čisto!

close info Profimedia zoom_in Navlhčenou kuchyňskou utěrkou dostanete z toustovače připeklé zbytky jídla.

Na „těžký kalibr“

Někdy se stane, že čištění toustovače odkládáte tak vehementně, že se na něm začnou dělat krusty. Při velkém znečištění můžete vyzkoušet směs jedlé sody a škrobu. Jak na to: Rozehřejte toustovač. Do poloviny hrnku nalijte vodu a přidejte 1 lžíci jedlé sody a 4 lžíce bramborového škrobu. Výslednou směs nalijte na špinavá místa a po pěti minutách „pečení“ špínu odstraňte. Díky teplu to půjde jako po másle!

Zdroje: www.ireceptar.cz, https://adbz.cz