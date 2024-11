Stále více lidí dává na sporák gumičku, důvod je velmi jednoduchý

Johana Dahlová 27. 11. 2024 clock 4 minuty video

Děláme každý den tisíce drobných činností, nad kterými není nutné příliš přemýšlet. Je to rutina! Jenže, co dělat, když začnete zapomínat? Připálené jídlo na plotně není nic strašného, co když se ale příště dokonce vznítí?

Zapomenutý zapnutý sporák: Máte obavu o bezpečí? Máte krásnou, lesklou a rovnou jako když střelí sklokeramickou varnou desku nebo stále holdujete klasickému sporáku a troubě? Každá varianta má svá pro a proti. Ani starší sporáky nejsou na odpis a často slouží desítky let, než je třeba vyměnit je za nové. Přesto přemýšlíte, že byste pořídili rodičům sporák nový už kvůli bezpečnosti? Na plynovém sporáku hrozí nejen připálení a vznícení jako na všech ostatních typech, ale také sfouknutí plamínku a unikání plynu. Jestliže se někomu v rodině pravidelně stává, že připravované jídlo na plotně zapomene, zkuste napřed několik fíglů, které mohou připomenout, že se něco vaří. Pomoci může i obyčejná gumička. Pokud máte starší sporák a rádi byste mu dopřáli pořádné vyčištění, pak se podívejte na tento několikavteřinový příspěvek. Jen na pár fotografiích uvidíte, jak je možné sejmout horní desku i vyčistit prostor pod ní. Zdroj: Youtube Proč dát gumičku na sporák? Sporáky na otočný knoflík jsou klasikou, kterou si minimálně většina z nás ještě pamatuje, pokud ji stále nepoužíváme. I když trendy, a navíc velmi krásné nové spotřebiče, jsou dnes docela běžné, především senioři často trvají na používání starých osvědčených spotřebičů, u kterých se nemusejí učit nic nového. Problém ovšem přichází v okamžiku, kdy začínají zapomínat. A nejen senioři! Stačí nějaký pořádný stres a pak je jedno, zda jste staří nebo mladí. Brzy se dostaví i připálená jídla a zapomenuté otočené knoflíky sporáku, který stále běží pro nic a za nic. Pokud si nevypěstujete návyk kontrolovat při odchodu kuchyň, což se v každém případě doporučuje, nebo už mají členové vaší domácnosti problémy pamatovat na rutinní drobnosti, zkuste těchto několik triků, které vám mohou pomoci vzpomenout si na zapnutý sporák. S tím dokonce pomáhá i obyčejná gumička. Noste ji na ruce a pokaždé, když otočíte kolečkem sporáku, než začnete vařit, přetáhněte gumičku z ruky na knoflík sporáku. Už to je docela viditelné znamení, a to nejen na sporáku. Zároveň totiž bude gumička chybět na vašem zápěstí a šance, že si vzpomenete, se tím pádem znásobí. Někdo zase volí opačný postup a má gumičky na každém otočném knoflíku. Při zapnutí sporáku pak gumičku sundejte dolů a stáhněte jí cíp vaší košile nebo trička, aby vám připomínala, že máte zapnutý sporák. Související články close Domov a bydlení Virální hack, díky kterému bude opotřebovaný nábytek vypadat znovu jako nový video close Domov a bydlení Vánoce a dárky na dluh? Prověřte možnost odkladu splátek a hlídejte výšku splátek, radí právník Další fígly jak si připomenout, že je sporák zapnutý Jaké další fígly se doporučují? Například může pomoci, když věnujete pozornosti rukám i kolečku sporáku při jeho otočení. Ale můžete vyslovit také nějaké překvapivé či hloupé slovo. Při otočení kolečkem sporáku řeknete třeba „tajtrlík“ nebo zaštěkejte. Proč? Protože obecně máme poměrně dobrou schopnost rutinní činnosti zapomínat a nejsme si pak vůbec jistí, zda jsme zavřeli všechna okna, zamkli dům nebo auto. Nějaká přihlouplá průpovídka se do paměti vryje o něco lépe, stejně jako tajtrlík nebo štěkot. Pokud máte za to, že není šance vypěstovat nové návyky, zvážit můžete například nákup signalizačních zařízení, která hlásí zapnutý sporák bez dozoru. Některé sofistikovanější sporáky se umí i vypnout. Věřte, že nejste jediní, kdo řeší podobný problém. V roce 2016 pražští hasiči zaevidovali dokonce 156 požárů způsobených vznícením potravin. Škody bývjí malé, ale rozhodně se na to nedá spoléhat. close info StoryTime Studio / Shutterstock zoom_in Hrnec, který přeteče, také často sfoukne plamínek sporáku. Někdy se však připravované potraviny také vznítí. Zdroje: thekitchn.com, tastingtable.com, hzscr.cz

