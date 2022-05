Tyto spotřebiče nikdy nezapojujte do rozdvojky nebo prodlužovačky: Hrozí požár

Elektrických zařízení a spotřebičů v domácnostech přibývá, a tak není divu, že často používáme prodlužovací kabely či rozdvojky s několika zásuvkami. Víte však, jaké spotřebiče byste do nich nikdy neměli zapojovat?

Prodlužovací kabely dnes koupíte třeba se šesti zásuvkami. V běžné domácnosti ho bez problémů využijete. V jedné zásuvce se nabíjí mobilní telefon, ve druhé zase notebook, do třetí zapojíte lampičku, do čtvrté třeba domácí tiskárnu, do páté DVD přehrávač, šestou si necháváte volnou na žehličku. Podobně to jistě vypadá u vás doma. Napadlo vás vlastně někdy, kolik elektrických zařízení doma máte?

Zdroj: Profimedia

Hrozí požár

Ať už využíváte k životu všechny spotřebiče nebo jen některé, je velice důležité vědět, které z nich do zásuvky prodlužovacího kabelu nesmíte zapojit. Takové spotřebiče musí mít svou zásuvku ve zdi, jinak hrozí přehřátí a v nejhorším požár. Jaké spotřebiče to jsou?

Lednice a mrazák

Dva velké spotřebiče, které prakticky nikdy nevypnete, takže jedou 24 hodin denně. Spotřebovávají velké množství energie, proto je zapojte každý zvlášť do své zásuvky. Zapojení do prodlužovačky je možné, ovšem pouze na krátkou dobu, nouzově, a kabely musí být dostatečně silné a nepoškozené.

Výkonný spotřebič musí mít svou vlastní zásuvku. Zdroj: Profimedia

Mikrovlnná trouba

Spotřebič, který má velmi vysoký výkon, a proto potřebuje zapojení do vlastní zásuvky. Také vám při každém ohřevu pokrmu pěkně zatočí s elektroměrem, takže s jeho používáním buďte hodně střídmí.

Toustovač

Lehký spotřebič tvořený velkým množstvím drátů a drátků, které se za krátkou dobu dokážou pěkně rozžhavit. Riziko, že se prodlužovací kabel přehřeje, je velmi vysoké, proto odborníci doporučují zapojovat ho do vlastní zásuvky.

