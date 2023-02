Tyto spotřebiče nikdy nedávejte do rozdvojky na prodlužovačce. Proč?

V domácnostech bývají velkými pomocníky, jsou vždy po ruce a díky nim můžeme připojit spoustu spotřebičů. Stačí ovšem malá nepozornost a mohou se proměnit z pomocníků ve velké nebezpečí. Pokud nebudete s prodlužovacími kabely s rozdvojkami zacházet správně, může hrozit i požár.

Ať už bydlíte ve staronovém nebo novém domě, v podnájmu, či plánujete nové bydlení, jedno mají takřka všechny příbytky společné. Nedostatek zásuvek. S přibývajícími spotřebiči a rozmístěním nábytku není možné mít doma tolik zásuvek, kolik je ve skutečnosti potřeba. Proto život velmi usnadňují prodlužovací kabely, do nichž můžete zapojit spotřebičů hned několik. Zní to jednoduše a prakticky, ovšem i zapojování dalších spotřebičů do prodlužovačky s rozdvojkou má svá pravidla.

Pokud prodlužovací kabel přetížíte, může se stát neštěstí. Zdroj: shutterstock

Sledujte příkon

Lampa, mikrovlnná trouba, kávovar, televize a spousta dalších spotřebičů. Musíte je někam zapojit a nemáte dost zásuvek. A pak jsou tu ještě „sváteční" spotřebiče, které zapínáte do zásuvky jednou za čas. V takovém případě poslouží jedno z okének prodlužovačky a moc nebloumáte nad tím, jestli to kabel zvládne a to je chyba, která se může proměnit v pořádné drama.

Bezpečnostní zásady, jak s prodlužovacími kabely zacházet, čeho si všímat při jejich koupi, vám prozradí Ondřej Sanža Šafránek, expert požárně technických analýz na videu:

Při koupi prodlužovačky je dobré si všímat maximálního příkonu, který je schopná zvládnout. Podle toho se pak orientovat doma. V případě, že do prodlužovacího kabelu zapojíte spotřebičů moc nebo takové, které přesáhnou limit maximálního zatížení, koledujete si o výpadek elektřiny, v mnohem horším případě by mohlo dojít až k požáru.

Lednička je hamoun

Pokud potřebujete umístit ledničku s mrazákem daleko od klasické zásuvky, můžete použít vhodnou prodlužovačku. Vzhledem k tomu, že lednice sama o sobě je velkým a nepřetržitým odběratelem elektřiny, nezapojujte na prodlužovací kabel žádné jiné spotřebiče, mohli byste si tak zadělat na problém.

Lednice by měla mít svou samostatnou zásuvku. Zdroj: shutterstock

Na mikrovlnku opatrně

Opatrně zapojujte i mikrovlnnou troubu, ona sama spotřebovává energie velké množství, zvlášť, pokud se jedná o novější a kombinovaný model. Pokud ji musíte mít zapojenou přes prodlužovací kabel spolu s ostatními spotřebiči, vyhněte se tomu, aby běžely všechny současně. Naopak, uvádějte je do provozu střídavě.

Toustovač raději s ostatními spotřebiči do prodlužovačky nezapojujte Zdroj: shutterstock

Bezpečná snídaně

Milujete tousty k snídani a k nim lahodnou kávu? Výtečně, dost možná máte doma toustovač a kávovar. Ani tyto spotřebiče byste rozhodně neměli do sítě zapojovat přes prodlužovací kabel. Dokonce sami výrobci doporučují se vyvarovat zapojování toustovačů jinak než do klasické zásuvky. A to kvůli povaze onoho spotřebiče. Jakmile začne toustovač pracovat, promění se jeho útroby ve změť žhavých drátů, které by mohly snadno způsobit přehřátí prodlužovacího kabelu a nepříjemnou nehodu. Podobné je to i s kávovarem, proto byste tyto dva spotřebiče neměli nikdy zapojovat do prodlužky.

Zdroje: www.youtube.com, bydlimeutulne.cz