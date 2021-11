Správná teplota v lednici: Jaká má být? Téměř všichni máme nastavenou špatně

Víte, jaká je správná teplota v lednici? Zkoušeli jste ji někdy změřit? Teplota v lednici není stejná ve všech policích a nastavení nemusí být vždy ideální. A to nejen kvůli potravinám, ale také spotřebě. Máte správnou teplotu ve vaší lednici?

Jaká je správná teplota

Ideální teplota v lednici by měla být okolo pěti stupňů Celsia. Teploty nižší by byly příliš blízko bodu mrazu a u vyšších, především nad osm stupňů, zase hrozí množení bakterií a rychlejší degradace potravin.

Do lednice si můžeme pořídit i speciální teploměr. Zdroj: Philippe Clement / Shutterstock.com

Jak zjistit momentální teplotu v lednici

U starších lednic, nebo i těch jednodušších, které nemají zabudovaný digitální teploměr, můžete jen těžko odhadovat, jaká teplota v lednici skutečně je. Změřte teplotu obyčejným venkovním teploměrem, nebo naopak pořiďte speciální, a pamatujte, že budete muset měřit na více místech. Podle vašeho konkrétního zjištění pak nastavte chlazení. Ale pozor, ne vždy je jednička málo a pětka moc. Často je to přesně obráceně.

Obvyklé teplotní rozdíly v lednici

Na nejhornějším a nejspodnějším místě ledničky se může teplota velmi lišit. Není to nic divného a ani to neznamená, že je s ledničkou něco v nepořádku. Tak to prostě je. Podle chladu na určitých konkrétních místech v lednici můžete také ideálně zvolit uložení potravin. Více méně všechny potřebují k prodloužení trvanlivosti chlad, ale různým potravinám vyhovují různé teploty.

Nejchladnější bývá lednice úplně dole, kde je proto ideální uskladnění masa, zatímco nahoře můžete nechat například ovoce a zeleninu. Rozmístění potravin v lednici není vhodné jen pro správnou teplotu, ale také souvisí se spotřebou. Pokud ukládáte špatně a vyžadujete nízkou teplotu na hornějších patrech ledničky, bude i termostat spínat častěji a s tím poroste i spotřeba elektrické energie.

Podle teploty v různých místech chladničky rozmístěte správně potraviny. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Co ovlivňuje teplotu v lednice

Časté otevírání a vyhlížení toho, co je k jídlu, rozhodně zhoršuje chladící schopnosti lednice. Také peskujete děti se slovy, že lednice není televize? Není! Čím méně je otevřená, tím lépe. Některé spotřebiče mají i zabudovaný varovný signál, který se rozezvučí, pokud je lednice otevřená déle než jednu minutu.

Navíc je i důležité uskladnit jednotlivé potraviny uzavřené, aby se z nich neodpařovala voda. Nebude tak vznikat orosení, ani námraza. Lednice bude nejen čistější, ale bude i efektivněji fungovat.

Spotřebu zásadně ovlivňujete tím, co do lednice vkládáte Zdroj: Shutterstock.com / Africa Studio

