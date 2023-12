Spánek je velice důležitá část vašeho každodenního života. To, jak se v noci vyspíte, dokáže ovlivnit průběh celého dne. Pokud v noci nemůžete usnout, udělejte tohle s vaší postelí. Garance klidného spánku.

Spánek je nesmírně důležitý pro správnou funkci vašeho organismu. Dodává vám energii a zasloužený odpočinek. Celkem strávíte 1/3 vašeho života spaním. A když už jím strávíte tolik času, je důležité se zaměřit na jeho kvalitu. Pokud se totiž špatně vyspíte, nebudete se schopni soustředit v práci, a hlavně budete mít pěkně špatnou náladu. Doporučená doba spánku je 8-9 hodin. Pokud se vám ale stává, že jdete brzy spát, ale za nic na světě vám nejde se přesunout do říše snů, je třeba najít řešení.

Video, jak správně vybrat postelový rošt, najdete na Youtube kanále DrSleepTeam:

Zdroj: Youtube

Správné umístění postele

Kvalitní spánek vám jednoznačně zaručuje vaše postel. Matrace je také důležitá, ale zaměřili jste se někdy nad umístěním vaší postele? Může to znít překvapivě, ale i to, kde máte postel, může určit kvalitu spánku a může to být také důvod neustálého nočního probouzení, nebo že nemůžete zamhouřit oka. Místo, kde máte hlavu, je nejdůležitější. Obecně platí, že byste neměli mít hlavu u okna, ani u dveří. Ale to, na jakou světovou stranu vaše hlava v noci dopadá, může také ovlivnit kvalitu vašeho spánku. Každá strana má vlastní význam.

close info Profimedia zoom_in Jedním ze základních pravidel pro klidný spánek je, abyste neměli hlavu u okna či u dveří.

Světové strany a jejich význam

Jedna z nejlepších stran je sever. Ten podporuje klid a pomáhá s nespavostí, zejména starším osobám. Naopak když budete mít hlavu položenou na jihovýchodě, to vám pomůže s komunikací, tvořivostí a aktivním životem. Severozápad je jednoznačně určen pro dlouhý a hluboký spánek. S hlavou na západě se můžete těšit na pozitivní finanční situace. Buďte ale opatrní, tohle není divoký západ, právě naopak. Podporuje nejen finance, ale i lenost. S hlavou na východě se vám bude spát, jako v bavlnce. Podporuje totiž pozitivní náladu a profesní růst. Čemu byste se však měli vyhnout je severovýchod. Ten přináší noční můry a neklidný spánek. Podobně je to i s jihozápadem, který rozpoltí vaši životní rovnováhu.

