Dlouhé desítky let se většina sprchových koutů neobešla než závěsů nejrůznějších barev a vzorů, které ale bohužel měly jedno společné. Udržovat v takové koupelně prostředí bez neustále vznikající plísně, bylo doslova umění. Dnes již máme jiné možnosti a mnozí je také využívají.

Závěsy, které by oddělovaly jednotlivé části místností, dnes již obecně mizí z našich domácností. Jde jak o nový pohled na estetickou stránku bydlení, tak i o požadavky na hygienu a usnadnění péče o byt či dům. Pozadu nezůstávají ani koupelny, v nichž začíná místo zmiňovaných závěsů vládnout bezpečnostní sklo.

Pečovat o skleněnou sprchovou stěnu není složité. Podívejte se na youtubové video od Nanie_cz:

Zdroj: Youtube

Pro lepší hygienu

Proč bychom měli uvažovat o změně v koupelně, i když sprchový závěs stále ještě slouží svému účelu? Je to jednoduché - jde o materiál, z něhož je vyroben a jeho náchylnost k poskytování ideálního prostředí pro růst plísní a kolonií bakterií. To určitě nechceme, ale bohužel ani nejpečlivější čištění tomu většinou nezabrání. Pokud je to tedy jen trochu možné, začněte uvažovat o skle.

Výhodný hladký povrch

Velkou výhodou skla oproti plastovým, nebo dokonce pogumovaným textilním závěsům, spočívá v tom, že nenasává (a tedy ani neuchovává) vlhkost. Právě ta je důležitá pro růst patogenů přímo na místě, které má sloužit k očistě těla. Hladký povrch skla umožní kapičkám vody bez problémů stéct dolů a do odtoku. Zbytek se pak odpaří a sklo zůstane suché.

close info Dorint zoom_in Skleněná stěna je moderní a snadno se udržuje.

Snadné čištění

Většina z nás ale určitě nechce čekat, až sklo sprchového koutu samo uschne a objeví se nepříjemné obrysy kapek vody. Proto je vhodné a také velmi jednoduché mít po ruce gumovou stěrku, kterou doslova ve vteřině otřeme vodu a zbude jen čisté sklo. Ty skutečně moderní stěny mají dokonce povrchovou úpravu, která brání ulpívání kapek a tvorbě nevzhledných mapek.

Moderní minimalismus

Rádi byste bydleli moderně? Pak je sklo ideální volbou právě v této době, která klade důraz na jednoduché a čisté linie, minimalistická, ale účelná řešení problémových míst v bytě a také na lehkou eleganci průhledných či průsvitných ploch. To všechno skleněné příčky nabízejí - a pokud by se vám zdálo, že za sklem nebudete mít dostatek soukromí, je možné zvolit variantu mléčného skla, které nabídne oddělený prostor bez ztráty výše popsaných kladných vlastností skla.

Nezapomínejme na životní prostředí

Kdo by se zamýšlel také nad dopadem našich životů na prostředí kolem nás, měl by volit právě sklo, jako materiál udržitelný a recyklovatelný. Navíc pro odborné firmy není žádný problém přizpůsobit tvar nebo rozměr skleněné příčky právě vašim potřebám a možnostem. Můžete se tak s klidem rozloučit s tyčí u stropu, na které visí závěs, který sice většinou udrží vodu ze sprchy na správném místě, ale jindy se její podstatná část dostane mezerou ven.

Změníte koupelnu?

Jak to vidíte právě vy? Není už na čase podívat se do koupelny, měřit, přemýšlet a pídit se po jiných možnostech jejího vybavení? Nejen, že se budete v takové místnosti cítit lépe, ale ušetříte si navíc případné zdravotní problémy.

Zdroje: techsvet.cz, www.primakoupelny.cz