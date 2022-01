Co udělat se starou orchidejí: Tento snadný trik jí pomůže k bujnému kvetení

Vaše stará orchidej už roky nekvete a vy nevíte, jak ji ke kvetení přimět? Dejte jí tu správnou péči a vsaďte na ty správné životabudiče. Nemusíte hned kupovat drahá hnojiva, jednoduše sáhněte do své domácí spíže.

Orchideje se na Zemi vyskytují již kolem 100 milionů let a od 18. století jsou ve velké oblibě i jako pokojové rostliny. Přispívá k tomu zcela jistě i to, že jejich bohatě kvetoucí stonky potěší naše oko i několik měsíců. Co však dělat, když vám některá z orchidejí už nějaký delší čas nekvete? Máme pro vás vychytávky, díky nimž se budou vaše orchideje v kvetení předhánět.

Skvělým pomocníkem je česnek

Vyrobte si domácí a velmi výživné hnojivo. Převařte jeden litr vody a rozmačkejte do něj tři stroužky česneku. Zakryjte pokličkou a nechte tak 24 hodin odstát. Pak už jen vylouhovaný roztok přeceďte a máte hotové bezvadné a účinné přírodní hnojivo na orchideje.

Převařte jeden litr vody a rozmačkejte do něj tři stroužky česneku. Zdroj: shutterstock.com

Jak česnekové hnojivo aplikovat

Zvolte tu nejjednodušší cestu a ponořte květináč s květinou na půl hodiny do kbelíku s česnekovým roztokem. Poté ji vyjměte a nechte dobře okapat. Nebo raději zaléváte? Můžete zvolit i tuto možnost, jen nenechte květinu stát v přebytečném hnojivu, které odteče do obalové nádoby či spodní misky. Hnojení neaplikujte vícekrát než jednou do měsíce.

Kdy se projeví účinky

První poupata by se na vaší orchideji měla objevit asi po 2 až 3 měsících. S hnojením však pokračujte i poté. Jen si dejte pozor, abyste květináč s orchidejí vždy dali zpět na své místo do stejné pozice směrem ke světlu, jinak by mohla zareagovat shozením poupat. Během zimního období dbejte na to, aby se poupata neopírala o studené sklo, mohl by je spálit chlad či mráz.

Trik s droždím a cukrem

Protože kvasnice obsahují kvasinky druhu Sacharomyces cerevisie, máte po ruce další skvělou výživu, kterou vaše orchideje opravdu ocení. Přidejte k nim cukr, díky kterému se tyto kvasinky rozmnoží a skvěle podpoří celý kořenový systém, a tudíž i následné vytvoření krásných květů.

Příprava hnojiva

Smíchejte 10 gramů droždí s 1 lžící cukru, zalijte 1 litrem horké vody a promíchejte. Nechte připravenou směs vychladnout, přilijte dalších 5 litrů vody a opět vše pečlivě promíchejte. Do hnojiva poté ponořte orchidej tak na dvě hodiny. Postup opakujte jednou měsíčně v zimě a jednou za deset dní v letním období.

Kvasnice jsou další skvělou výživu pro orchideje. Zdroj: shutterstock.com

Pouze hnojivo nestačí

Měli byste myslet i na to, že orchideje potřebují také jasné, ale ne přímé denní světlo, a to nejlépe 10 až 15 hodin. V létě raději okna s orchidejemi částečně zastiňte před přímým sluncem, předejdete tak popálení listů.

Dopřejte rostlině i správnou teplotu

V létě by okolní teplota neměla přesahovat 20 °C a v zimě by neměla být nižší než 17 °C. Nejdůležitější však je, aby rozdíl teplot ve dne a v noci nepřesahoval 3 stupně. Orchideje milují stabilní teplotu a nemají rády velké výkyvy. Rostlina je pak ve stresu a rozhodně vám nepokvete.

Zdroje: www.vychytavkov.cz, www.chalupari-zahradkari.cz, www.adbz.cz