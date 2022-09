Jak zmladit starou orchidej: Podle tohoto návodu to zvládne i úplný začátečník

Už jste se naučili pěstovat orchideje, ale máte doma několik starších roslin, které mají to nejlepší za sebou? Vraťte jim mládí, bujnost i zdraví jednoduchým, ale razantním zmlazovacím řezem.

Zdroje: www.poradte.cz, chalupari-zahradkari.cz

Exotické orchideje vyžadují péči

Orchideje jsou nádherné rostliny, ale jejich péče může být náročná. Než se zorientujete, jak se o takovou exotickou krásku starat, může už být po ní. Pokud se vám ale daří a dobře zvládáte péči, orchidej kvete, roste a bují.

Po nějakém čase však může docházet k útlumu. Množství kořenů kouká ven, rostlina je vytáhlá a nekompaktní, možná má i nějaké žloutnoucí listy. Na první pohled není v nejlepší kondici, i když jste ji zvládli neutopit. Co s takovou rostlinou? Zmladit!

Orchideje nepotřebují jen přesadit. Pokud jsou příliš vytáhlé a neduživé, můžete je zmladit. Zdroj: Profimedia.cz

Vdechněte starší orchideji nový život

Zmlazovací řez není v rostlinné říši nic nového. Bývá to brutálnější zásah do koruny a v některých případech i do kořenového systému. Právě zdraví kořenů je u orchidejí alfou i omegou, a proto jsou nejčastěji zasazené do průsvitného květináčku, skrze který můžete stav kořenového systému rostliny kontrolovat.



Zmlazovaní řez budete provádět vydezinfikovanými nůžkami nebo nožem. Dopředu si je nachystejte. Na zaschnutí a ošetření kořenů po řezu si připravte mletou skořici. Je to účinný antiseptický prostředek, působí proti plísním a zároveň také jako stimulant růstu kořenů. Běžně se používá a ostřílení pěstitelné na něj nedají dopustit.

Orchidejový substrát budete potřebovat až při sázení za týden. Zdroj: ForGaby / Shutterstock.com

V první fázi nebudete potřebovat nic dalšího, jen trochu dešťové nebo odstáté vody, do které rostlinu později namočíte. Překvapivě květináč a nový substrát budete potřebovat až za týden.

Jak postupovat? Podívejte se na toto krátké a velmi názorné video, které krásně popisuje řez i následnou péči.

Jak zmladit starou orchidej?

Rostlinu celou vytáhněte z květináče a odstraňte z kořenů substrát. Rozsáhlý kořenový systém zmenšete řezem do zdravé části. Můžete se zbavit i poloviny kořenů, ale samozřejmě ta musí mít z čeho žít, takže můžete být razantní, ale s rozumem. Proberte také jednotlivé kořeny. Zbavte se úplně černých či zbytnělých kořenů, které nejsou živé a zdravé.

Všechny řezy na rostlině ošetřete mletou skořicí, která pomůže rostlině s hojením a zabrání také plísni. Alternativou je aktivní uhlí, nikoli živočišné ale dřevěné.

Obyčejná mletá skořice je skvělým přípravkem k ošetření kořenů a řezu rostlin. Zdroj: Profimedia

Do odstáté vody ponořte rostlinu kořeny nahoru. Zatímco se budou kořeny hojit a ranky zasychat, listy orchideje nechejte máčet v odstáté vodě.

Po týdnu rostlinu zasaďte do nového substrátu. Aby substrát dobře vodu natáhl, nechejte čerstvě zasazenou orchidej den stát v misce s vodou. Poté nechejte okapat a už jen roste.