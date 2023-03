Nevyhazujte staré citrony. Ještě je doma skvěle využijete. Jak?

Pokud se vám doma objeví staré citrony, které už nechcete použít k vaření či do čaje, zkuste je ještě prakticky zužitkovat! Jistě si u vás doma najdou ještě další uplatnění.

Citrony si přezdívku „žlutý zázrak“ vysloužily právem, protože se jedná nejen o zdravé ovoce plné vitamínů a velmi příjemné dochucovadlo, ale také jde o skvělého pomocníka při úklidu a čištění domácnosti. Citron je prostě malý přírodní zázrak, který po sobě zanechá zářivý domov, a navíc i krásnou svěží vůni. Proto starý citron už nikdy nevyhazujte. Máme pro vás pár tipů, jak vám zázračně pomůže.

Jak doma využít starý citrón k mytí nádobí, můžete vidět v následujícím videu:

Sklenice plné lesku

Díky starému citronu můžete na sklenicích vykouzlit opět ten správný lesk. Vložte do myčky na nádobí pár plátků citronu na horní stojan nebo do ní vložte misku s citronovou šťávou a myjte na běžný program. Nádobí bude nejen dokonale čisté, ale i nádherně lesklé.

Čistá mikrovlnka

Pokud vložíte do znečištěné mikrovlnné trouby misku s vodou, do které jste vymačkali polovinu citronu nebo i na kousky pokrájený citron s kůrou, zbavíte se tak snadno veškeré špíny a zápachu. Vodu nechte vařit na plný výkon po dobu 3 až 5 minut. Vzniklá pára nečistoty uvolní a bude stačit, když nakonec vnitřní část trouby vytřete nejlépe vlhkým hadříkem a na závěr povrch setřete do sucha.

Čisticí sprej z citronu

Také si můžete vyrobit z citronu čistící sprej. Stačí smíchat citronovou šťávu s trochou bílého octa a vody, nanést na znečištěné plochy a nechat alespoň 5 až 10 minut působit. Nakonec vše setřete houbičkou a nechte oschnout.

Misku s citronovou šťávou nebo i na kousky pokrájený citron is kůrou zbaví mikrovlnku špíny a zápachu. Zdroj: Zyn Chakrapong / Shutterstock.com

Citron vyleští nerezové plochy

Pokud máte například zanesené vodovodní baterie minerálními usazeninami či vodním kamenem, starý citron bude váš skvělý pomocník. Udělejte si směs vody a šťávy z citronu a pomocí rozprašovače je naneste na zanesená místa, nechte 15 minut působit a poté smyjte a osušte. Stejnou metodu můžete využít na veškeré plochy z nerezového materiálu.

Připáleniny a odolné skvrny? Pomůže citron

Rozčilují vás zažrané či připálené skvrny na nádobí? Nemusíte je urputně drhnout, stačí použít citron či opět jeho šťávu. Dokonale je totiž rozpustí, a to i takové, které nezvládne myčka. Naneste citron na inkriminovaná místa, nechte 15 až 20 minut působit a nakonec omyjte a opláchněte běžným způsobem.

Pokud je prkénko špinavé, obarvené či zapáchá, vezměte do ruky citron a chvíli jím jeho povrch potírejte. Zdroj: Sutterstock.com / Taigi

Kuchyňská prkénka jako nová

Kuchyňská dřevěná prkénka patří k nejznečištěnějším předmětům v domácnosti, a proto byste je měli pravidelně a důkladně čistit. Pokud je tedy prkénko špinavé, obarvené či zapáchá, vezměte do ruky citron a chvíli jím jeho povrch potírejte. Dokonce můžete přidat i trochu soli, díky tomu bude osvěžené a připravené k dalšímu použití. Nezapomeňte ho však následně opláchnout a nechat důkladně vyschnout.

Citron funguje i na struhadlo

Stejně tak vyčistit zanesené struhadlo může být někdy dost urputný úkol. Namísto vyčerpávajícího drhnutí houbičkou, kterou tím zničíte, raději použijte na půlku překrojený citron. Ušetříte si tak spousty dřiny a struhadlo bude doslova zářit čistotou.

