Výskyt štěnice domácí je opět na vzestupu, a proto není od věci se o ní dozvědět více. Jak vlastně vypadá a jak si poradit s její likvidací?

Štěnice je drobný půl centimerový parazit, který dokáže pěkně potrápit. Mnohdy zasahuje velké metropole a dá práci se ho zbavit. Dříve byly štěnice spojovány spíše s rozvojovými státy, levnými ubytovnami či jako důsledek nedostatečné hygieny. Ovšem v současnosti se s touto havětí setkáte kdekoliv na světě, a to mnohdy i v luxusních rezortech.

Chcete se dozvědět o štěnici postelní více? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu DERATOR s.r.o.:

Zdroj: Youtube

Štěnice domácí neboli postelní (Cimex lectularius)

Jedná se o hmyz z čeledi štěnicovitých, který žije především v blízkosti teplokrevných živočichů, a to hlavně člověka. Celý rod štěnic obsahuje 16 různých druhů. Ovšem jen tento druh a štěnice tropická (Cimex hemipterus) se živí vyloženě sáním lidské krve.

Štěnice jsou bezkřídlý hmyz s velmi plochým tělem o velikosti zhruba 3 až 9 mm, který se pohybuje lezením.

Jak štěnice vypadá

Štěnice jsou bezkřídlý hmyz s velmi plochým tělem o velikosti zhruba 3 až 9 mm, který se pohybuje lezením. Dospělá štěnice dokáže za jednu minutu překonat vzdálenost 1 metr. Štěnice má 3 páry nohou. Samičky dorůstají většinou do velikosti 4,5 až ⁠8,5 mm, samci 4 až ⁠6,5 mm a jsou tudíž menší. Jejich barva je proměnlivá, a to od skoro průsvitné, přes červenou po napití krví, až po hnědočernou v dospělosti.

Charakteristický zápach

Štěnice vypuzují svůj typický pach, který má nádech po hořkých mandlích. Pokud je jejich výskyt v dané místnosti vysoký, jistě ho zaznamenáte.

Život štěnice

Štěnice se v průměru dožívá 6 až 12 měsíců. Během života stihne samička naklást až 150–200 vajíček. Jsou bílé barvy a lehce zaoblená. Postupně se z nich vylíhne nymfa, která se v průběhu 5 stádii svléká. Aby mohlo nastat další stádium, potřebuje štěnice vždy před svlékáním krev, teprve až poté se mění v dospělého jedince, což trvá zhruba 30 až 50 dní. Nymfy jsou v prvních stádiích velmi malé, a proto si jich není lehké hned všimnout. Štěnice jsou velmi odolné, a dokážou v dobrých podmínkách hladovět i několik měsíců.

Jak poznat výskyt

Vzhledem k faktu, že štěnice nemají rády světlo, kterému se vyhýbají, najdete je hlavně tam, kde je tma. Tedy v blízkosti postelí nebo v matracích či dřevěných rýhách postele. V noci je za potravou láká nejen teplo, ale i pach lidského těla a CO2, který dokáže rozpoznat až na vzdálenost 1,5 m.

Zpravidla zjistíte, že máte štěnici až v okamžiku, kdy najdete na svém těle pokousaná místa. Dalšími příznaky jejich výskytu jsou viditelné stopy od krve na povlečení nebo na prostěradle, někdy lze nalézt i stopy trusu v podobě černých teček. Při důkladném ohledání můžete najít i mrtvá zvířata a zbytky svlečených nymf.

V noci je za potravou láká nejen teplo, ale i pach lidského těla

Prevence a hubení

Největší prevencí je samozřejmost důkladná hygiena a důsledná obezřetnost, abyste si štěnice domů nepřinesli. Pokud jejich přítomnost zjistíte, je nutné jednat okamžitě. Pokud byste to odkládali, došlo by k jejich rychlému množení a jejich hubení by bylo mnohem složitější.

Likvidace

Jak tedy štěnice nalákat? Štěnice odpuzuje například tea tree olej, ale stejně tak i alpa. Určitě v tomto případě využijte i kvalitní hubící spreje, které jsou momentálně na trhu. Pokud se štěnice domácí přemnoží, neváhejte využít i služby profesionálů.

Zdroje: www.krejsashop.cz, www.pasti.cz, www.e15.cz