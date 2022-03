Šťovík trojhranný milovaly už naše babičky: Vypěstujte si ho doma pro štěstí

Znáte šťovík trojhranný? Podle jména možná ne, ale jistě jste se s ním už setkali. Tato pokojová rostlina zaujme nápadně fialovou barvou.

A nejen barvou. Šťovík trojhranný má listy podobné jeteli a proto o něm pranostiky říkají, že kdo ho vlastní, tomu přinese pořádnou várku štěstí. O důvod více si ho pořídit domů.

Listy i květy

Fialový jetel, jak se mu také říká, je skutečně radostí pro oči, a to nejen pro svou výraznou barvu, ale také pro své listy, které se každé ráno otevírají a večer zase zavírají. Pokud si budete šťovík hýčkat, odmění vás nádhernými květy s bílorůžovými okvětními lístky, a to zejména v období pozdního jara a léta.

Kvete drobnými něžnými kvítky. Zdroj: Profimedia

Kde pěstovat

Šťovík zbožňuje světlo, proto ho umístěte v blízkosti okna. Vyhněte se však přímému slunci a to zejména v létě. Na parapet se krásně vejde, mívá totiž výšku maximálně 30 cm a do šířky se rozroste tak do 50 cm. Pro jeho zasazení nebo přesazení budete potřebovat mírně kyselý substrát, který si můžete připravit i sami doma. Stačí smíchat dva díly substrátu pro pokojové rostliny a jeden díl perlitu.

Pokud uschne, zase se vzpamatuje. Zdroj: Profimedia

Sucho zvládne

Šťovík nemá rád příliš vlhkou zeminu, proto mu dopřejte vláhu, až když bude úplně suchá. Pravidelně uštipujte uschlé listy a květy, a pokud se náhodou stane, že vám šťovík uschne, neházejte flintu do žita, se suchem si tato rostlinka dokáže dobře poradit. Stačí přesunout květináč do chladné a tmavé místnosti. Před začátkem jara se opět vzpamatuje a bude vás těšit svou krásou.

Pozor!

Šťovík trojhranný patří mezi jedovaté rostliny. Držte od něj dál své děti a domácí mazlíčky.

