Struhadlo nejde pořádně vyčistit? Nejjednodušší je obyčejný citron

Struhadlo je jednou z pomůcek v kuchyni, která se hůř čistí. Samozřejmě, že to jde vždycky nějak zvládnout, ale i na čištění struhadla si lidé našli svoje triky a tipy. Znáte je?

Čištění kuchyňských pomůcek

Máte trik na to, jak vyčistit struhadlo? Každý z nás má své zažité způsoby a nejspíš jsme s nimi i více méně spokojení, ale čas od času se najde i zajímavý trik, jak jinak si s pracemi v domácnosti poradit. Všichni víme, že některé kuchyňské pomůcky se čistí hůř. Mezi mé nejméně oblíbené rozhodně patří lis na česnek, jemná pasírovací sítka a struhadlo.

Čištění struhadla může být problém. Zdroj: Anton27 / Shutterstock.com

Nejlepším spojencem v čištění je myčka

Až na lis na česnek si s očistou poradí výborně myčka. Je to můj nejoblíbenější spojenec, ale vše má své pro a proti. Někdy je prostě jednodušší očistit struhadlo okamžitě ručně. I dospělí, ale rozhodně děti, si se struhadlem často nedokáží poradit bez poraněných kloubů či nehtů. Na čištění struhadla je ovšem také trik, který pomůže dobře odmastit i odstranit nánosy na ostré i vnitřní straně struhadla.

Trik na čištění struhadla

Zapomeňte na drátěnky i kartáče a vyzbrojte se citronem. Rozkrojenou půlkou citronu dřete ostrou část struhadla, tak jako byste strouhali právně půlku citronu. Poté očistěte stejně i vnitřek struhadla a opláchněte teplou vodou. Jednoduché a přírodní řešení, pokud nechcete nechat práci s umýváním struhadla myčce nádobí, je rychlé a účinné.

S očistou struhadla pomůže citron. Zdroj: c12 / Shutterstock

Pomůcky myjte hned a horkou vodou

Pokud nemáte citron, nechte struhadlo alespoň dostatečně dlouhou dobu v teplé až horké vodě. Očištění struhadla od zbytků zeleniny nebývá náročné, ale mastné sýry zanechávají stopy, které rychle přisychají. U všech podobných pomůcek je vždy nejlepší mýt je rovnou, hned po jejich požití, nebo je namočit do horké vody. Pokud máte za to, že to nestačí, přisypejte trochu jedlé sody či prášku do pečení. Nože i nádoby mixérů, plastové i kovové součásti mlýnků, struhadel či cedníky a sítka je vždy vhodné umýt co nejdříve. Jedině pak je to skutečně snadné.

Pokud kuchyňské pomůcky okamžitě opláchnete horkou vodou, budete s nimi mít minimum práce. Zdroj: profimedia.cz

Zdroje: https://www.ceskatelevize.cz, https://www.southernliving.com