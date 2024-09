Každého jistě napadne, že voda ve studni, která byla zaplavena povodní, určitě není a nemůže být pitná. Co tedy máme udělat před tím, než ji znovu bez obav budeme moci používat? Kroků je hodně a určitě se nevyplatí žádný z nich vynechat. Vždyť jde o zdraví, a to máme jen jedno.

První a jasné pravidlo říká, že každá studna je po povodni považována za kontaminovanou – a to až do okamžiku, kdy se prokáže opak, tedy že je voda opět bezpečná k pití. Do té doby by nemělo nikoho ani napadnout takovou vodu používat. Raději ani jako užitkovou z důvodu prevence rozšiřování choroboplodných zárodků, případně chemikálií, které s sebou povodeň nesla.

Po povodni je nutné zkontrolovat kvalitu vody. Naučte se odebírat její vzorek podle youtubového videa od GEOtest, a.s.:

Zdroj: Youtube

Počkejte na pravý čas

První práce na obnově studny mohou začít až ve chvíli, kdy velká voda opadne a půda kolem studny vyschne. Dejte tomu dostatek času, protože v tomto případě se rozhodně nevyplatí cokoliv uspěchat.

Mohlo by se totiž stát, že by studna po prvotním a rychlém vyčištění dále nasávala vodu z okolí, která ještě nestačila po povodni vyschnout. Sledujte tedy nejprve hladinu vody ve studni a pracovat začněte až ve chvíli, kdy bude na své běžné úrovni.

Všechno zkontrolujte a opravte

Před tím, než začnete čistit samotnou vodu, zkontrolujte zařízení studny jako je čerpadlo, potrubí a další součástky. Může v nich být bláto a další nečistoty, které by další práci znehodnotily. Elektrické součásti by měl raději prověřit odborník, stejně jako těsnost tělesa studny. Jak už bylo konstatováno, v tomto případě jde opravdu o hodně.

Všechna voda musí pryč

Je-li všechno v pořádku, můžete pokračovat. Nyní přijde na řadu vyčerpání veškeré vody ze studny, a to i v případě, že se vám zdá v pořádku a nejsou v ní na první pohled vidět nečistoty.

Bakterie ale pouhým okem neuvidíte, proto věřte odborníkům, že je to opravdu nezbytný krok. Studnu dokonce bude nezbytné vyčerpat hned několikrát po sobě, než se pustíte do dezinfekce další vody, která se v ní objeví.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Studny v zaplaveném území je třeba důkladně vyčistit.

Dezinfekce a čištění

Jak na dezinfekci studny? Na pomoc si můžete vzít třeba chlorové bělidlo – a neštřete jím. Jakmile bude chlor ve studni, pusťte čerpadlo, aby se čistidlo dostalo i do všech jeho částí. Druhý den pak bude třeba znovu čerpat vodu a oplachovat studni tak dlouho, až přestanete cítit zápach chloru. Ani tehdy ale ještě raději vodu nepijte a počkejte si na verdikt hygienika.

Bez kontroly ani doušek

Pracovník odborné firmy následně ověří kvalitu vody s ohledem na přítomnost bakterií a chemikálií, které by mohly uškodit. Teprve v okamžiku, kdy budete mít v ruce osvědčení o nezávadnosti vody, můžete se prvně znovu napít.

Nespěchejte, není to závod s časem, ale boj o zdraví. Ostatně - nemělo by zůstat jen u jediného testu. Zaplavenou nádrž raději nechte v průběhu dalších měsíců ještě několikrát překontrolovat, abyste si byli jistí, že se do vody nedostávají nechtěné látky jako pozůstatky povodně.

Zdroje: www.idnes.cz, analytickalaborator.cz, www.zakra.cz