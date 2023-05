8 geniálních vychytávek se solí. Neuvěříte, co všechno tato obyčejná věc dokáže

Víte, k čemu se vám může hodit obyčejná sůl? Málokdo ji používá jinde, než v kuchyni - a je to škoda. Sůl může pomoci s mnohými drobnými problémy v celé domácnosti, jen vědět, jak ji použít!

Sůl nad zlato

Obyčejná sůl má spoustu zajímavých vlastností k využití v celé domácnosti. Podívejte se ve videu:

Sůl a textil

Praní se solí není novinkou a sůl je například také stabilizátorem barev. To si můžete pamatovat i z dob, kdy se běžně používaly barvy na textil v sáčku. Také ty doporučovaly sůl jako fixátor. Batikované tričko bylo proto podle pokynů na závěr vyprané také v solném roztoku, díky čemuž se zajistila lepší stálobarevnost takového oblečení. Zároveň ale sůl napomáhá bělosti světlých látek, proto se hodí nejen k barevnému, ale i bílému prádlu.

V případě použití soli při běžném praní vyčistíte a vydezinfikujete oděvy i pračku. Sůl funguje také jako změkčovač i neutralizátor pachů.

Sypání soli na pohovku nebo koberec je známá věc, stejně tak jako použití jedlé sody. Cílem je zbavit se různých mikroorganismů, ale také nečistot, které se na směs soli a sody navážou. Jemný prášek, který zbaví textil a matrace zápachu, vlhkosti a snad zlikviduje i nějakého toho roztoče, pak můžete jednoduše odstranit vysavačem. To stejné platí také pro použití na oblečení či boty, které absorbují hodně potu, a vzhledem k tomu jsou navlhlé i náchylné na množení bakterií. Právě ty jsou totiž za nevábnou vůní silně znečištěného, nebo často používaného propoceného oblečení.

Sůl je vhodné přidávat do praní barevného i světlého prádla. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

S čím vám ještě sůl pomůže?

Sůl v otevřeném kontejneru lze použít také k absorpci nežádané vlhkosti v ledničce. Především zelenina může přemírou vlhkosti trpět, je náchylnější k plesnivění a vadne. Sůl vám pomůže k udržení suššího prostředí bez pachů či houbových chorob. Pokud chcete ledničku umýt, udělejte to solným roztokem a na závěr vytřete do sucha.

Zajímavý trik je ten se svíčkami. Sůl přidaná do vosku, ze kterého je svíčka tvořená, snižuje bot tání, ale zvyšuje teplotu hoření parafínu. To má za efekt pomalejší hoření, což je přesně to, co po svíčkách chceme.

Sůl má nejen abrazivní schopnosti, ale také dezinfikuje, což se skvěle hodí při úklidu. Kombinací s rozkrojenou bramborou se dostanou do hry také bramborové škroby. To přináší lepší odmaštění a tím i očištění hrnců, ale i dalších mastných povrchů. Sůl a bramboru je možné použít na různé povrchy, které je však nutné na závěr opláchnout nebo vytřít do sucha. Bramborový škrob totiž na nádobí či kuchyňské lince zanechá bílé stopy.