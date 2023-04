Moje babička sypala sůl do odpadu ve dřezu. Skvělý trik mi funguje dodnes

K čemu slouží sůl v kuchyni? Nejen k dochucování připravovaných jídel, ale také k úklidu! Jak používat k úklidu sůl a poprat se i s ucpaným odpadem? Není to nic těžkého a funguje to báječně.

Zdroje: carujeme.cz, hobby.instory.cz

Babské rady na úklid domácnosti se dědí

Úklid není jen součástí života v jakémkoli bytě či domě. Je to disciplína, která má své postupy, fígly a doporučení, ale také se k ní váží po generace nastřádané recepty, jak se jednoduše a rychle se skvělým výsledkem postarat o čistotu domácnosti. Věřte nebo ne, ani naše babičky a jejich báby nebažily po úklidu více než my. Chtěly mít čistý a svěží byt, žádné dlouhé cídění a drhnutí, to bylo na pořadu dne hlavně před svátky.

Pokud se vám vaše babička či maminka nepochlubily podobnými recepty a zlepšováky, dnes je najdete sebrané v knihách, které radí jak se starat o domácnost. I když se může zdát, že knižní forma už je dnes překonaná, není to tak docela pravda. Mít všechny vychytávky a doporučení na jednom místě příjde občas vhod.

Staré knihy o vedení domácnosti jsou někdy úsměvné, ale najde se vnich i řada dobrých nápadů. Zdroj: Profimedia

Ucpané odpady zprůchodníte raz dva

Ženy používaly v domácnosti k úklidu nejen specializované přípravky, jak je tomu dnes, ale také docela obyčejné věci, které měly po ruce a moc je nestály.

Obyčejnými surovinami, mezi které patří soda, ocet i sůl se dá vyčistit téměř cokoli. Také například ucpaný odpad. Podívejte se ve videu:

Kombinace sody a octa je dobře známá a pomáhá především tam, kde je třeba špínu uvolnit. Funguje nejen na odpad, ale také přischlé a připečené jídlo či mastnotu na sporáku a v troubě. Stejně tak pomůže uvolit a odstranit i vodní kámen nebo mazlavé jemné usazeniny v pračce. Víte ale, že dobrým čističem je také obyčejná sůl?

Jak použít sůl k čištění odpadu

Takovým dobrým a dnes už málo používaným prostředkem je obyčejná sůl. Hodí se z několika důvodů, jen stačí vědět kdy a jak ji použít. Pro zprůchodnění odpadu můžete použít právě jen sůl. Do odpadu nasypejte půl hrnku soli a prolejte horkou vodou. Někdy je potřeba úkon zopakovat, ale po dostatečně dlouhém působení prostě nečistoty povolí.

Sůl na čištění povrchů

Sůl podle hrubosti má abrazivní účinky, kterých můžete té využít při čištění i jemnějších či lesklých povrchů. Oblíbenou kombinací je také citron a sůl, kdy drhneme povrch polovinou citronu, respektive řezem namočeným do soli. Tato kombinace je vynikající pro obnovu lesku i různých kovových předmětů, dřezu či chromovaných nebo nerezových povrchů v kuchyni či koupelně.

Na kuchyňská prkénka

Je to také ideální způsob, jak vyčistit kuchyňská prkénka a špalky na krájení, z jejichž spár bývá těžké nečistoty odstranit. Navíc je sůl také dezinfekční, což je jěště přispěje k čistotě i zdravotní nezávadnosti těchto často používaných povrchů.

Sůl má všestranné použití. Solí, léčí, ale také pomůže uklidit domácnost. Zdroj: Profimedia

Na skvrny od čaje a kávy

Pokud se potýkáte se skvrnami a kroužky na nádobí od čaje nebo kávy i s tím vám může sůl pomoci. Kvalitní porcelán a kuchyňská keramika jsou většinou dostatečně odolné vůči podobným kroužkům, ale jistě víte z vlastní zkušenosti, že některé skleněné nádobí nebo levnější hrnečky mají povrch, na kterém takové skvrny prostě drží. Právě zde pomůže sůl, která jemně, ale účinně takové nepěkně stopy po nápojích odstraní.

Proti rzi

Stejně tak pomáhá sůl a citron s bělením, a to i skvrn od rzi, které je ale vhodné vystavit také slunci. Stačí flek od rzi posypat solí, kápnout přes sůl trochu citronové šťávy a nechat několik hodin na přímém slunci. Po několika hodinách by už neměla být skvrna v místě patrná. Následně je nutné oděv alespoň propláchnout čistou vodou.

Na skvrny od potu

Díky soli zbavíte oblečení i odolných skvrn od potu. Ne jeden litr vody budete potřebovat 4 polévkové lžíce soli. V lázni máčejte oděv tak dlouho, dokud skvrny nezmizí a vymáchejte v čisté vodě.