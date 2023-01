Sůl s vodou podle Feng Shui vyčistí energii v celém bytě: Jaký je postup?

Vydejte se s námi do tajů Feng Shui. Zkuste zharmonizovat svůj život pomocí soli. Vyrobte si tradiční solnou mísu, je to jednoduché.

Lidé západního světa se čím dál tím více zajímají o východní učení. Jóga, akupunktura, bojová umění, ale i třeba právě učení Feng Shui, si nacházejí v lidech velikou oblibu. Harmonizace života, zní to lákavě. Proč bychom si tu harmonizaci vlastně nemohli dopřát, anebo se o ní alespoň pokusit?

Feng Shui je mezi lidmi čím dál tím víc oblíbené východní učení. Zdroj: Monika Wisniewska / Shutterstock.com

Feng Shui

Univerzální nauka, která si získává čím dál větší oblibu. Podle Feng Shui si lidé nechávají navrhovat svá obydlí včetně vybavení. Učení se zabývá energií v nás, ale i okolo nás, jde o energii čchi. Feng Shui učí člověka vnímat změny životní energie.

Citliví lidé pociťují energii z ostatních lidí a ne vždy je to pro ně úplně příjemné. Naopak to bývá dosti vyčerpávající. Z toho důvodu se snaží svůj prostor ochránit jakýmkoliv způsobem. Obydlí, kde se zdržujeme nejvíce, je naší energií přímo nasáklé. Do tohoto našeho prostoru přináší novou energii i pozvaná návštěva, což také někdy není moc příjemná záležitost. I to je jeden z důvodů, proč jednou za čas prostor pročistit. Většina lidí očišťuje domov i po větší hádce či při nepříznivém životním období spojeným s negativním myšlením.

Zajímavé povídání o Feng Shui i s návodem na solnou mísu najdete v tomto videu:

Očista obydlí

Ne, nejedná se jen o samotný úklid, ale musíte samozřejmě myslet i na to, že tam, kde nebude pořádek, nebude ani pozitivní energie.

Jestliže si chcete svůj domov podle Feng Shui zařídit, musíte nejprve prostor pročistit. Bez toho to prostě nejde. I naše praprababičky se snažily vyhnat vše špatné pomocí nejrůznějších rituálů a právě při nich jim sloužila častokrát sůl, která se pohazovala do každého rohu místnosti s tím, že zažene zlé duchy. Sůl je ve Feng Shui důležitou složkou a právě s ní budeme pracovat i my.

Jak připravit solnou mísu podle Feng Shui

Jedná se o tradiční očistnou solnou mísu v učení Feng Shui. Má za úkol chránit obydlí, či jiný prostor, před lehkou destruktivní mentální energií, hádkami nebo energií z návštěv. Sůl má pro člověka samá pozitiva, i když sůl uvolňuje do prostoru záporné ionty, což možná zní protichůdně, ale je to naopak. Ze solné mísy se postupně budou ionty uvolňovat, protože bude sůl pomalu krystalizovat a to je přesně to, co potřebujeme.

Solnou mísu nechte pracovat do doby, kdy se bude obsah měnit, nicméně by se mělo jednat maximálně o dobu jednoho roku. Zdroj: Shutterstock

Jdeme na to! Nachystejte si čistou sklenici. Solnou mísu budete mít v prostoru dost dlouho, klidně celý rok, ale pokud si budete připravovat novou, určitě z té „staré“ vylijte obsah do toalety a sklenici vyhoďte, neboť všechna negativní energie tam zůstává a nikdo ji nechce opět uvolnit do prostoru. Solnou mísu nechte pracovat do doby, kdy se bude obsah měnit, nicméně by se mělo jednat maximálně o dobu jednoho roku.

Do jedné třetiny (klidně i dvou třetin) sklenice nasypte ideálně hrubozrnnou mořskou sůl, ale lze použít i ostatní druhy. Sklenici dolijte vodou až k hrdlu. Nemíchejte, jen sklenici postavte na talířek nebo jinou podložku, aby vám sůl necestovala jinam. Co místnost, to jedna solná mísa. Nejčastěji se připravují pro obývák, ložnici nebo pracovnu.

Jestliže máte doma měděné čínské mince, vložte je do mísy, zesílí účinek celého procesu. Pro minci platí stejné pravidlo jako pro mísu – po roce vyhodit do popelnice.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, www.youtube.com, living.iprima.cz