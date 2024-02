Čím si sypat práh? V některých koutech světa se zápraží solí a má to hned několik důvodů. Kromě těch praktických také magické! Jestli i vaše sousedka vypadá jako ježibaba, možná byste si měli také práh posolit.

Co udělá sůl na vašem zápraží?

Co byste měli začít sypat na práh svého domu a kdy je ten nejlepší čas? Podívejte se s námi na tradici, která je rozšířená po celém světě. Sůl si totiž sypou na práh ve Skandinávii, nešetří jí ani v Japonsku, Indii a některých částech Skotska.

Jakou sůl máte doma a myslíte, že je lepší než jiná? V tomto příspěvku z YouTube kanálu Davis TV se dozvíte, co odhalil časopis dTest při porovnávání různých druhů solí, které se u nás prodávají.

Sypání soli na práh je i docela praktické

Co myslíte, že uvidíte kromě rozpuštěné námrazy? Sypání prahu solí má rozhodně i praktickou stránku, i když nutno dodat, že ne vždy se hodí. Sůl sice zabraňuje zamrzání vody, což se velmi hodí na površích, které snáze promrzají. Na druhou stranu ale není sůl ideální, protože může vyhubit okolní zeleň. Nicméně solení prahu nepatří jen k zimě čili době námraz a sněhu.

V teplejších měsících může sůl odradit lezoucí hmyz od překročení vašeho prahu. Především se hodí proti mravencům, ale ty dokáže odradit i pikantní chilli. Mezi babské rady patří také solení psího pelechu, když má blechy. Na kousnutí hmyzem se používala solná pasta a sůl pomáhala i zbavit nepříjemného zápachu. Takže pelíšek nepáchl, ani když se v něm vyválel zmoklý pes.

Že je sůl nad zlato věděla Maruška. Japonci a Skoti zase myslí, že platí na zlé duchy.

Kouzelná moc soli zadrží neštěstí i démony

Lidé své prahy solili už dávno a obecně se mělo za to, že špetka nebo celá sypaná bariéra v podobě bílé čárky okolo vstupu do domu je nepřekročitelnou pro zlé duchy. My se sice na sůl díváme jako na docela obyčejnou a velmi levnou ingredienci, která je v každé kuchyni či na jídelním stole, ale dřív byla sůl vzácná a čím hloub do historie nahlédneme, tím luxusnějším artiklem byla. Ale pojďme k tomu, co majitelé od svých posolených prahů očekávali.

V některých oblastech Skotska se rozsypání soli považovalo za neštěstí. Není divu. Pokud rozsypete cokoli, tak se to rozhodně může označit za smůlu. Ze Skotska však prý také pochází zvyk hodit špetku soli přes levé rameno. Ještě dnes se to v některých rodinách dělá. Například ve Spojených státech stále používá tohle „zaklínadlo“ také známá televizní hvězda Rachel Ray, která má svůj kulinářský pořad. Špetičku soli hodí přes rameno pokaždé, než začne s přípravou jídel v kuchyni.

Ve Skandinávii se můžete setkat se solením prahů domů během oslav svatojánské noci. Prý to neprovdané ženě v domácnosti přivodí sny o jejím budoucím manželovi.

Japonci své příbytky solí očišťovali. Rituál „shioiri“měl za cíl solí vyhnat zlé duchy z domu, chrámů nebo i ringů určených pro zápasy sumo. Podobně je tomu i v Indii, kde sůl používají hinduisté ke stejným účelům. Navíc bývá někdy také troška soli u vchodových dveří jako symbol čistoty a pohostinnosti.

V některých východoevropských kulturách sůl bránila vstupu démonům, podobné praktiky se však linou napříč mnoha národy, náboženskými přesvědčeními a tradicemi až do dnešní doby. Kouzelná moc soli měla popálit chodidla tomu, kdo přicházel ze zlými úmysly, napomáhala čistit mysl a snad chránit i od uřknutí.

