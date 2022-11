Tento trik se solí, octem a koštětem byste rozhodně měli udělat. Je to důležité

Co mají společného sůl, ocet a koště? Vysvětlíme vám, v čem je tenhle trik kouzelný.

Sůl je bílé zlato každé domácnosti. Nejenže okoření řadu pokrmů, ale můžete ji využívat také jako přírodní čistit, dezinfekci nebo improvizovanou „drátěnku“ na nádobí.

Osvědčí se i jako speciální přípravek, který prodlouží životnost vašeho koštěte. Ať už máte doma levné nebo „značkové“ koště, bohužel v obou případech z něj začnou časem vypadávat štětiny. A za chvíli se z úklidového nástroje stane jen opelichaný předmět, který sotva stačí zachytit pár drobků na podlaze. Jak to můžete změnit?

Každé koště začne pelichat

Na to, jak použít sůl a ocet na koště, se podívejte ve videu:

Jednou z možností, jak koště zocelit proti „pelichání“, je sůl, která v kombinaci s vodou a octem dokáže z vašeho staršího koštěte udělat stabilního pomocníka domácnosti.

Přichystejte si velký obdelníkový kbelík na mytí podlahy. Nalijte do něj teplou vodu v takovém množství, aby pokryla štětiny koštěte. Přilijte 1 sklenici octa a přisypte 50 g obyčejné kuchyňské solil. Do připravené směsi ponořte spodní část koštěte a pořádně ji zamíchejte, aby se všechny suroviny propojily.

Funkčnost koštěte předurčují jeho štětiny. Když je jich málo, nedokáže zamést všechny nečistoty. Zdroj: Profimedia

Sůl posílí, ocet vydesinfikuje

Ocet se postará, aby vaše koště bylo čisté a bez bakterií a sůl zase posílí jeho štětiny. Aby působení obou složek bylo co nejlepší, zkuste vodu koštětem co nejvíce promíchat. Solnou lázeň dopřejte koštěti co nejčastěji (její četnost závisí na tom, jak často koště používáte). Máte doma více košťat? Klidně je do solné koupele ponořte všechny. Vykoupané koště nechte pořádně vysušit. Až potom ho můžete používat na zametání špinavých ploch. Uvidíte, že bude skoro jako nové!

Sůl a ocet koště skvěle vydesinfikují a bude jako nové. Zdroj: Profimedia

