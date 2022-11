Proč naše babičky dávaly na podzim do místnosti hrnek s octem a solí. Skvělá věc

Ocet i sůl jsou zpravidla výbavou každé domácnosti a nemusí se používat jen jako ingredience k vaření. Můžete s nimi i trošku „čarovat“ a zaleknou se jich i někteří škůdci, kteří by se vám doma chtěli zabydlet.

Jak se říká sůl je nad zlato a podobně to platí i o octu. Obě suroviny se používají k výrobě mnoha pokrmů, ale jsou i všestranným pomocníkem při úklidu či na zahradě. Možná budete překvapeni, k čemu je běžně využívaly i naše babičky.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Vyčistěte svůj domov od špatné a negativní energie

Každý domov by měl být oázou klidu, pohody a harmonie. Protože jedině v této atmosféře vám bude příjemně a vždy se tam budete rádi vracet.

Pokud se vám doma nahromadí negativní energie, jistě to pocítíte brzy nejen vy, ale poznáte to i na vašich pěstovaných pokojových rostlinách, kterým se celkově nebude dařit a jistě vám dá vědět i váš domácí mazlíček. Špatná energie se u vás může projevovat opakovaně špatnými náladami, divnými a nepříjemnými sny s nekvalitním spánkem, smutkem, stresem či depresemi. Je to jen známka toho, že váš domov vyžaduje očistu.

Ocet vám v kombinaci se solí domov vyčistí od špíny, ale i špatné energie. Zdroj: shutterstock.com

Proč zrovna ocet a sůl?

Jedná se o prověřené ingredience, které se už od dávných časů používaly k dezinfekci, a věřilo se, že umějí prostor čistit i na duchovní úrovni. Dříve se například sypal solí prostor kolem postele, a to s vírou, že to odežene veškeré temné síly a zlé duchy. Misku se solí a pár kapkami octa si dodnes dávají někteří jedinci na noční stolek, aby zahnali své noční můry. Věří, že tyto dvě ingredience pohltí veškeré negativní síly a energie.

Harmonizujte svůj domov

Naplňte čistou průhlednou sklenici hrubou solí, bílým octem a vodou ve stejném poměru. Postavte ji do rohu místnosti na 24 hodin a poté ji zkontrolujte. V případě, že voda změní barvu, vypovídá to o tom, že očistný proces úspěšně proběhl. Znečištěnou vodu vylijte do záchodu a postup opakujte do té doby, dokud není voda s octem čistá.

Skvělou volbou do ložnice je solná lampa. Zdroj: Shutterstock

Vyžeňte octem a solí nezvaný hmyz

Obě ingredience vám pomohou zbavit se případných domácích škůdců. Ocet je dezorientuje a je také považován za skvělý repelent. Stačí, když smícháte v poměru 1:1 bílý ocet s horkou vodu a dáte do rozprašovače. Tuto směs řádně protřepejte a aplikujte na místa, kde se hmyz vyskytuje, a to 2 až 3 krát denně.

Stejně můžete použít i kuchyňskou sůl. Jednoduše ji nasypte na místa výskytu nežádoucího hmyzu. Funguje i postřik, kdy si stačí dávku soli rozmíchat v horké vodě, směs přelít do lahve se sprejovým uzávěrem a nastříkat slanou vodu na obvyklé cestičky a místa.

Zdroje: www.bydleni.instory.cz, www.bydleni.magazinplus.cz, www.prirodajelek.cz