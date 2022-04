Naše babičky dávaly sůl a vodu s octem do rohu místnosti. Mělo to dva důvody

K vyčištění negativní energie je nutno postupovat přesně podle návodu a bez jakéhokoliv rozptýlení. Vypněte televizi, počítač a ostatní elektro výrobky. Během čištění je dobré si vizualizovat, jak tyto energie z vaší domácnosti postupně mizí. Představy by měly být co nejkonkrétnější aby u vás doma zůstala jen dobrá energie.

Čistit nemusíte jen svou domácnost, ale třeba i svou kancelář. Ta by měla být čištěna pravidelně, aby se v ní neusazovala negativní energie, která může znepříjemňovat vaši práci.

Čištění se doporučuje při těchto příležitostech:

Stěhování do nového bytu, čištěním odstraníte negativní a narušující energie a emoce, které mohl v prostorech zanechat předchozí nájemce

Stěhování do nové kanceláře

Pokud je někdo z vaší rodiny nemocný, pak po jeho uzdravení také místnost vyčistěte

Pozor si dejte na starožitnosti, umělecká díla a vše, co je ručně vyrobeno

Jak na to?

Do čisté průhledné sklenice nalejte ve stejném poměru bílý ocet, vodu a přidejte hrubou sůl. Sklenici následně postavte do rohu místnosti a nechte ji tam stát 24 hodin beztoho, abyste s ní jakkoliv hýbali. Poté ji zkontrolujte. Pokud se sůl drží u hladiny nebo voda změní barvu, znamená to, že do sebe nasákla špatnou energii z prostoru a očistný proces se vydařil. Špinavou vodu vylijte do záchodu a postup opakujte tak dlouho, dokud se voda s octem přestane zbarvovat a sůl klesne ke dnu.

Kouzelné ingredience

Ocet, sůl a voda jsou ingredience, které se od dávných časů používaly k dezinfekci obydlí, a věřilo se, že v přeneseném smyslu mohou čistit domy i na duchovní úrovni. Naše prababičky někdy sypaly sůl okolo postele, aby se ochránily před zlými duchy. Mističku soli pokapanou octem dávaly na noční stolek lidí trpících spánkovou paralýzou. Věřily, že sůl dokáže negativní síly pohltit. Podobný proces probíhá i v těle člověka, to je tvořeno z velké části vodou. Špatné emoce ovlivňují tělní tekutiny a stávají se spouštěčem různých nemocí.