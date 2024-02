Zajímá vás, co se stane, když bude ve dřezu působit obyčejná kuchyňská sůl? Možná vám výsledný efekt bude připadat doslova jako zázrak.

Chcete mít kuchyňský dřez čistý jako z alabastru a bez nepříjemně zanešeného či ucpaného odpadu? Zcela jistě se můžete vyhnout i složitým zásahům instalatéra. Velice snadno ho totiž nahradí nejen obyčejná kuchyňská sůl, ale i další domácí ingredience.

Co se stane, když nasypete sůl do odpadu?

Pravidelná péče je základ

Čistý dřez je základem pro každodenní činnosti v kuchyni. Používáme ho nejen k mytí špinavého nádobí, ale též mnohých potravin. Proto je důležité ho udržovat neustále v čistotě. Stejně tak byste se měli pravidelně věnovat i péči o odpad. A nemusíte kvůli tomu zbytečně utrácet za chemické přípravky z obchodu. Využijte raději domácí prostředky, které jsou nejen ekologické, ale ve výsledku i mnohem účinnější.

Skvělou prevencí je sítko

Pokud chcete riziko ucpaného odpadu minimalizovat, používejte praktické sítko. Věnujte však dostatečnou pozornost rozměru vaší výlevky, jelikož sítka jsou k dostání v různých velikostech. Zcela jistě se vyhněte vylévání tuků do dřezu a odpad pravidelně proplachujte teplou vodou.

close info HandmadePictures zoom_in K čištění dřezu a odpadů využijte obyčejnou kuchyňskou sůl!

Pomůže vám kuchyňská sůl

K čištění dřezu a odpadů využijte obyčejnou kuchyňskou sůl! Nejenže dokáže skvěle rozpustit mnohé usazeniny, ale zároveň má perfektní odmašťující účinky. A jak přesně na to? Nejdříve propláchněte odpad horkou vodou a následně do něj vsypte několik polévkových lžic soli. Nechte minimálně hodinu působit a na závěr odpad opět zalijte čistou horkou vodou. Sůl nejenže pohltí veškerou špínu a mastnotu, ale současně odpad i vydezinfikuje.

Mix z jedlé sody a octa

Velmi užitečnými pomocníky jsou v tomto případě i jedlá soda a ocet. Odpad nejprve propláchněte jako v předchozím případě a poté do něj nasypte 200 g sody a nechte zhruba 5 a 10 minut působit. V dalším kroku ještě nalijte do odpadu 100 ml octa a nechte působit 20 až 30 minut. Dojde k chemické reakci, která účinně uvolní všechny nečistoty i usazené mastnoty. Nakonec odpad prolijte ještě jednou 1 l horké vody a máte hotovo.

close info Shutterstock zoom_in Velmi užitečnými pomocníky jsou v tomto případě i jedlá soda a ocet.

Funguje i prášek do pečiva

V případě, že zrovna doma nemáte jedlou sodu, můžete využít i sílu kypřicího prášku. Postup je obdobný. Začněte opět horkou vodou. Pak do odpadu nasypte 2 celé sáčky kypřícího prášku a nechte alespoň 20 minut působit.

Šťáva z citronu

Nánosů špíny zbaví váš dřez i odpad citronová šťáva nebo kyselina citronová. V případě, že využijete čerstvé ovoce, bude vám stačit šťáva z 1 citronu. Pokud použijete kyselinu citronovou, nasypte jí do odpadu 1 hrnek.

