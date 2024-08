Zachyťte krásu rozkvetlého léta, můžete si ji totiž uchovat. Stačí vědět, jak postupovat při sběru a sušení květin a pak už jen zapojit fantazii a naplnit vaše touhy a potřeby.

Nasbírejte si rozkvetlé květiny, dokud je ještě čas a usušte si je na později. Kvetoucí krásky nemusí být jen ozdobou vaší zahrady během léta, můžete se jimi kochat mnohem déle než jednu sezónu. Zkuste si květiny jednoduše usušit.

Mají široké uplatnění a dá se s nimi i tvořit. Mohou se tak stát originální ozdobou interiéru vašeho bytu či domu. Stejně tak se některé hodí k přípravě domácích kosmetických přípravků, anebo léčivých čajů.

Chcete znát 5 tipů, jak doma sušit květiny? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu First Day of Home:

Zdroj: Youtube

Kdy květiny sbírat

Nejlepší čas pro sběr květin je slunný den před polednem. Kvítka jsou již oschlá od ranní rosy a jsou plně rozvitá. Pokud by byla vlhká, podlehla by při sušení plísním nebo hnilobám. Vždy sbírejte pouze zdravé a plně rozkvetlé květy, a to s celým stonkem.

Jak květiny správně usušit

Můžete využít hned několik různých způsobů, jak nasbírané květiny usušit. Svažte stonky provázkem do svazků a zavěste je na stinné místo, kde dostatečně proudí čerstvý vzduch. Díky tomu nepřijdou květiny nejen o svůj sytý odstín a květ se ze stonku nesvěsí.

Jemné a drobné květy, jako jsou například fialky nebo sedmikrásky, můžete nechat lisovat mezi stránkami těžké knihy. Jednotlivé květy nebo okvětní lístky se vyplatí sušit rozložené na speciálním sítu nebo v sušičce.

Některé květy můžete usušit i v mikrovlnné troubě. Květiny, které nebudete využívat ke konzumaci, lze sušit v nádobě se silikagelem, který skvěle absorbuje vlhkost. A co si můžete z usušených květin vyrobit?

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Z květů si lze vyrobit ozdobný závěs.

Závěsy z měsíčků

Z květů měsíčků si lze vyrobit okrasné závěsy v barvě léta. Navíc zabijete dvě mouchy jednou ranou. V tomto případě navlečte na pevnou nit či lýko pomocí jehly jednotlivé květy a zavěste je na světlé stanoviště bez přímého slunce.

Nejenže půjde o příjemnou dekoraci, ale kvítka se budou zároveň sušit. Je na vás, jestli z nich budete měsíček postupně odtrhávat, anebo vám poslouží jako dlouhodobá dekorace.

Kytice a věnce

Ze sušených květin si můžete zhotovit nejen kytice do vázy, ale stejně tak je můžete svázat do věnců, nebo je využít k jejich dekoraci. Jednotlivé druhy lze kombinovat barevně tak, aby vám ladily s okolím.

Voňavé potpourri

Smíchejte různé druhy usušených květin a provoňte si s nimi interiér. Stačí je nasypat do hezké nádoby či misky a rozmístit po bytě. Ke květům můžete přisypat i bylinky. Potpourri časem občas promněte v rukách, uvolníte z nich voňavé silice. Kvítka lze také zakápnout vonným olejem.

Nápoje a dekorace pokrmů

Ze sušených květů jedlých léčivek si namíchejte různé čajové směsi. Skvělou kombinací je máta se sušenými okvětními růžovými lístky a květy heřmánku se špetkou skořice. Dá se pít nejen teplý, za studena je příjemným osvěžením.

Receptů je nespočet a jistě si ten oblíbený vytvoříte sami. Sušené květy lze využít i na dekoraci mnoha pokrmů, hodí se například na sladkosti, do salátů, ale mohou ozdobit i kdejakou pečínku.

Tip na závěr? …a co třeba květinový sýr?!

Kousky čerstvého nebo plísňového sýra obalte v podrcených jedlých květech. Použít můžete například chrpu, čekanku, slezovou růži nebo ibišek, ale také voňavé bylinky, třeba bazalku nebo tymián. Následně sýr pečlivě zabalte do potravinářské fólie nebo bílého papíru, nechte v chladničce 1 až 2 dny odležet a můžete servírovat neobvyklou lahůdku, které jen tak někdo neodolá.

Zdroje: www.dama.cz, www.primanapady.cz, www.idnes.cz