Jak nejlépe usušit květy hortenzií: Tyto triky používají profesionální floristk

Milovníci hortenzií se jejich bohatých květů nechtějí vzdát ani po odkvětu a není se co divit. Veliká mnohočetná květenství je možné zachovat a květy usušit. Takové hortenzie jsou nejen připomínkou barevného léta, ale mohou se stát i nevšedním materiálem vhodným do suchých vazeb a dalších dekorací interiéru.

Nádherná květenství hortenzií

Hortenzie jsou další z mnoha vzpomínek na zahradu mojí prababičky. Tehdy jsem nebyla ze světle zelenkavých až bílých květů nadšená. Barevně nic moc. Ale ta obrovská květenství! Hortenzie jsem znovu objevila o mnoho let později, když se začaly prodávat růžové a modré varianty v květinářství. Vzpomínky z dětství se vrátily a já začala zásobovat mámu a naši předzahrádku novými rostlinami.

Hortenzie jsou nádherné a jejich květy lze uchovat sušením. Zdroj: krolya25 / Shutterstock.com

A co s hortenziemi dál?

Každé léto jednou končí, ale radost z hortenzií nemusí. Usušte si květy hortenzií, budou vás těšit o něco déle. Květ vhodný k sušení by měl být stále pěkný, dostatečně pevný a bez viditelných nedostatků. Květy hortenzií je vhodné řezat k sušení až v okamžiku, kdy začínají měnit barvu. Bílé a růžové varianty začnou zelenat. Červené obvykle hnědnou a modré také ztratí barvu. Často přecházejí do zelena až šeda. Hortenzie můžete sušit trojím způsobem. Který se bude hodit vám?

Sušte květy jednoduše vzduchem

Tak jak je to obvyklé u jiných květin a bylinek i hortenzie lze sušit zavěšené za stonky zbavené lístků květem dolů. Ideálním místem je suchý temný kout, kde je teplota okolo 25 stupňů Celsia. Dejte si ale pozor na sušení i následnou manipulaci. Květy jsou skutečně křehké. Rozhodně je můžete použít do aranžmá, ale nepočítejte s jejich častou manipulací. Pokud byste se rozhodli tvořit s nimi něco komplikovanějšího, zkuste je napřed mírně navlhčit rozprašovačem.

Hortenzie velikolistá je výborná k sušení, ale ztratí barvu. Zdroj: Luke____s / Shutterstock.com

I glycerinem se dají hortenzie sušit

Pro laiky nezvyklá surovina, ale profíci ji dobře znají. Glycerin zanechá rostliny vláčné, ale bohužel ztratí barvu. Jeho použití není nijak náročné a glycerin není drahý. V hobby marketu nebo drogérii si kupte malé množství padesáti procentního glycerinu. Glycerin smíchejte s horkou vodou v poměru 1:2. Květům seřízněte šikmo stonky a vložte je do nádoby s roztokem. Stonky by měly být ponořeny do minimálně 20 cm tekutiny. Takovýmto způsobem sušte zhruba měsíc.

Hortenzie lze sušit i ve váze. Zdroj: jan j. photography / Shutterstock

Nechte hortenzie osudu, ale držte tvar

Hortenzie uschnou i ve váze s troškou vody. Tento způsob je vhodný jen pro dostatečně pevná květenství a ta musejí mít ve váze dobrou oporu. Rozhodně zabraňte tomu, aby se květenství začala sklánět dolů a uschla v nevhodném tvaru.