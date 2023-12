Co všechno mohou obyvatelé bytů závidět těm, kteří mají vlastní domek se zahrádkou? Třeba dostatek prostoru na sušení prádla, které pak voní větrem a čerstvým vzduchem. Jak tedy na sušení v bytě?

Když sušíme prádlo v bytě, odpařená vlhkost se usazuje všude kolem – v omítce, ve tkaninách, v koberci. To jistě není nic příjemného, a proto je třeba při sušení prádla, zvláště pokud jsme jej vyprali víc najednou, důkladně větrat. V zimě samozřejmě nebudeme mít celý den okno dokořán, ale párkrát v průběhu sušení bychom je na několik minut otevřít měli. Už to pomůže nejen k rychlejšímu schnutí prádla, ale předejdeme také rozvoji plísní v bytě.

Další rady najdete i v youtubovém videu od In The Wash:

Zdroj: Youtube

K prádlu se musí dostat vzduch

Může se stát, že sušíme poctivě a větráme, ale prádlo je stejně cítit zatuchlinou. Proč? Příčin může být více. Jestliže jsme na sušák narovnali příliš mnoho oblečení nebo domácího textilu, nemůže mezi textilem proudit vzduch a prádlo pak schne velmi pomalu, zatímco se zvláště v jeho záhybech nebo lemech může množit plíseň. To jistě nechceme, proto bychom měli vždy volit mezi ekonomikou praní, která nám velí naplnit pračku co nejvíce a ušetřit tak nějaký ten prací cyklus, a mezi efektivitou takového šetření.

Nepřeplňujte pračku

Přeplněná pračka navíc prádlo často tak dokonale nevyždíme a z toho pak plynou další problémy. Jestliže bude oblečení více mokré, bude muset déle schnout, odpaří se více vody, zvýší se vlhkost vzduchu v bytě… Zkrátka i při praní platí, že je třeba všechno dělat s rozmyslem a přemýšlet o souvislostech.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Sušení venku je nejlepší, ale poradit si dokážeme i doma

Rychlost je rozhodující

Stejně tak může prádlo zapáchat v případě, kdy jej zapomeneme včas vyndat z pračky. Může se to stát třeba ve chvíli, kdy dáme oblečení vyprat večer a pak už se do jeho věšení nikomu nechce. Představa, že ráno z pračky vyndáme voňavé a svěží prádlo je ale zcela lichá. Naopak – patrně bude nepříjemně zapáchat. Když už se tedy k věšení nepřemluvíme, bude dobré vyprané kusy alespoň vyndat z pračky a rozhodit třeba do vany. Budeme se ale muset smířit s tím, že chvíle pohodlí bude vykoupena mnohem složitějším žehlením.

Velký problém: odložený start

Někdy se může stát, že oblečení nebude vonět příliš svěže i přesto, že k jeho sušení použijeme sušičku. To se může stát v případě, že zvolíme odložený start s dlouhým intervalem. Vlhké prádlo v uzavřeném bubnu bude podléhat docela stejnému procesu jako v doprané pračce, tedy budou se v něm množit plísně a bakterie, které se rozhodně nepostarají o jeho svěžest.

Parfém nebo ocet?

K provonění prádla a tím i celého bytu je samozřejmě možné použít nejrůznější aviváže i parfémované prací prášky, nebo dokonce přímo parfémy využitelné do sušičky. Jestliže ale nejste smířeni s využitím chemie, postačí přilití trochy octa k pracímu prášku. Je pravdou, že sám o sobě prádlo nenavoní, na druhou stranu se nemusíme bát ani octového zápachu. Vyprané oděvy ale budou s jistotou zbaveny zatuchlého pachu.

