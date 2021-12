Sušení prádla v zimě bez sušičky: Extra rychlé! Triky, které vám usnadní život

Sušení prádla v zimě není žádný med. Chybí venkovní teplý letní vánek i horké paprsky slunce. Na domácí sušák se vejdou sotva dvě plné pračky, a ještě k tomu schnou i několik dní. Kromě toho, že přijdeme o dost místa v bytě, mokré prádlo také zvyšuje vlhkost vzduchu v místnosti, což může způsobit tvorbu nepříjemných plísní. Ale vše se dá vymyslet! Chce to jen vědět, jak na to.

Zimní období dokáže situaci s vypraným prádlem komplikovat, hlavně když nevlastníte sušičku. Znají to především více početné rodiny. Když perete prádlo jen sobě, případně partnerovi, stále to ještě není v takovém množství a příliš často. Jakmile jsou v rodině děti, praní prádla se opakuje několikrát týdně a všechna místa, kde se dá prádlo sušit, doslova praskají ve švech. Ještě ke všemu schne prádlo někdy i více dní a nepříjemná vlhkost se může v interiéru držet. Velice snadno pak může dojít k bujení vlhkých map a plísní, které nejenže nejsou hezké, ale především jsou i velmi škodlivé zdraví.

Když už sušák, tak ne všude

Pokud to nejde jinak a jste nuceni v zimě sušit prádlo v bytě, je nejdůležitější výběr správného místa. Rozhodně nesušte prádlo v obýváku nebo ložnici. Vlhkost a aviváž se totiž postupně odpařují do vzduchu, což může mít za následek alergické reakce a vznik plísní. A protože v obývacím pokoji a ložnici trávíte nejvíce času, měly by být tyto místnosti pro zimní sušení prádla prostě tabu. Vlhký vzduch nesvědčí především astmatikům, lidem s citlivými průduškami, nemocnými s plícemi a vůně z pracího prostředku nebo aviváže není dobrá pro alergiky.

Mrazu se bát nemusíte. Voda uvnitř oblečení zmrzne a poté led přejde do plynného skupenství. Zdroj: profimedia.cz

Kam tedy se sušákem plným mokrého prádla?

Ideální je dobře větratelné místo, v němž netrávíte moc času. Vhodná je hala, předsíň, koupelna, nebo kuchyně či pracovna. Postaven by neměl být příliš blízko stěn a ani bezprostředně u topného tělesa.

Nezapomínejte větrat

Pravidelné větrání a tím i cirkulace vzduchu zamezí vzniku plísní a zároveň urychlí usychání prádla. Větrání prostě v žádném případě nepodceňujte.

Extra ždímání navíc

Důsledné a kvalitní odstřeďování prádla je v zimě základ. Pokud to druh praného materiálu dovoluje, nastavte při odstřeďování co nejvyšší otáčky a klidně přidejte jeden program ždímání navíc. Prádlo tak zbavíte maxima nadbytečné vody a vlhkosti. Věci jako jsou povlečení, ručníky či džíny, jsou vyrobené z materiálů, které lehce snesou větší sílu odstředění. Pozor si dávejte na oblečení z jemnějších materiálů a nezapomeňte se vždy řídit pokyny na výrobku. Jeden tip pro vás: věci, které perete na jemný program, mají tendenci vstřebat více vody. Při vyndávání z pračky z nich jedním rychlým švihem, jako při prášení koberců, vytřeste nadbytečnou vodu. Je to takový obyčejný domácí recept, ale zaručeně funguje.

Odvlhčovač suší extra rychle. Možná tuto kouzelnou skříňku máte doma, na vlhké zdi a nevíte, že skvěle suší prádlo. Zdroj: profimedia.cz

Mráz prádlu nevadí

Pokud máte balkon, zahradu či dvorek, můžete sušit prádlo venku na sušáku. Mrazu se bát nemusíte. Voda uvnitř oblečení zmrzne a poté led přejde do plynného skupenství, takže ze zmrzlých kousků budete mít rázem normální prádlo, jako kdybyste ho sušili doma. Oproti tomu ale bude doslova perfektně vyvětrané a zbavené veškerých bakterií. Ne vždy je ale venkovní sušení prádla v zimě ideální řešení, obzvláště pokud vaši sousedé topí uhlím. Polétavý prach vám může prádlo zašpinit. Takže vždy podle vašich možností.

Odvlhčovač suší extra rychle

Možná tuto kouzelnou skříňku máte doma, na vlhké zdi a nevíte, že skvěle suší i prádlo. Jestli tento přístroj nevlastníte a nemáte sušičku na prádlo, lehce jej seženete ve všech domácích potřebách a elektro obchodech. Cenové relace nejsou nijak závratné. Jeho výhodou je, že prádlo usuší mnohem rychleji než sušička, a zároveň se zbavíte vlhkosti v bytě. Stačí prádlo pověsit na sušák nebo na ramínka do místnosti, kde zrovna nepobýváte, spustit odvlhčovač a za tři hodinky můžete prádlo sbírat.

Máte sušičku? Využijte ji!

Jestliže máte doma sušičku, nemusíte nic řešit. Do některých domácností se však nevejdou a není je kam naistalovat. Často se volí umístění s pračkou na sebe, ale v tom případě je dobré mít stabilní a dobře technicky umístěné a nainstalované police, aby byly oba spotřebiče stabilní.

Inovativní dryperator

Potrpíte si na opravdový komfort a není vám líto utratit nějakou tu kačku navíc? Možná oceníte metodu, která je běžnější na zahraničních trzích. Jedná se o dryperator. Je to v podstatě skříň, v jejímž základu je umístěn topný box, v němž je dostatek místa na zavěšení a rozložení prádla. Zvenčí přitom dryperator opravdu vypadá jako skříň a můžete si vybrat, v jakém designu by se vám líbil. Během zimy pak můžete využít i napojení na ústřední topení a vyhnete se tak vystavování prádla po bytě i možné nepříjemné vlhkosti.

