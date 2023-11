Skandinávci milují minimalismus. Jejich způsob uklízení o tom leccos vypovídá. Vyzkoušejte jich – trochu morbidní, ale funkční – úklid před smrtí. Uleví se vám!

Říká se, že všeho moc škodí. To se týká i hromadění věcí doma. Švédové vědí, že takové sbírky čehokoliv nejenže zamořují prostor, ale také vyžaduje starost, péči a čas. A kdo by chtěl ve volném čase pořád něco přeskládávat a gruntovat? Méně věcí znamená méně starostí. A to je přesně hlavní poselství myšlenky nového skandinávského trendu, který se nazývá „předsmrtný úklid“. Jeho podstata spočívá ve vyhazování zbytečností, které má později ulevit potenciálním pozůstalým.

Úklid s filozofickou myšlenkou

První zmínku o předsmrtném úklidu zpopularizovala autorka Margareta Magnussenová ve své knize Jemné umění švédského klidu smrti: Jak osvobodit sebe a svou rodinu od celoživotního nepořádku. Podstatou téhle metody je maximální detox domácnosti. Když vyházíte spoustu nepotřebných věcí (včetně různých archiválií), získáte úžasný prostor, světlo a čerstvý vzduch do svého domova. Výhodou tohoto úklidového trendu je, že ho můžete provádět kdykoliv, ve kterékoliv fázi života.

Svršky, které nenosíte, pošlete dál... Věnujete je přátelům nebo je darujte charitě.

Myšlenka na druhé…

Součástí tohoto úklidového trendu je myšlenka na druhé. A snaha jim „odchod“ maximálně usnadnit. Třeba tím, že po sobě zanecháte uklizenou domácnost a takzvaně „čistý stůl“. Samozřejmě, lehce se to řekne, ale hůř udělá. Tady je pár tipů, jak na to:

Krabice vám pomohou s tříděním zbytečností.

Odstraňte „obry“

Obry jsou míněny věci, které zabírají hodně místa. Může jít o pohovku, velkou skříň nebo rozložitý nábytek, který jste zdědili po babičce. Zbavte se těchto „žroutů“ prostoru a uvidíte, jak se bytu (ale i vám) odlehčí.

Méně je více…

Jakmile máte pryč z domu veškeré velké věci, soustřeďte se na ty menší. Pečlivě zvažujte, co vám který předmět do života přináší a jak vám (ne)slouží. Všechny nepotřebné věci roztřiďte a vyhazujte pryč! Stejně tak nemilosrdně proberte „srdcovky“, tedy maličkosti, ke kterým máte sentimentální vztah. Vybrané kousky pak umístěte do krabice a dejte na vhodné místo.

Uklízejte i v online světě

Předsmrtný úklid zahrnuje i digitální media a počítače. Nezapomeňte proto velký úklid plochy a smažte věci, které už dávno nepotřebujete. Pro své blízké přichystejte soubor, kde budete mít sepsané důležité adresy, kontakty a přihlašovací údaje k bankovním účtům.

