Chcete, aby vaše svetry měly glanc a vypadaly jako nové? Tipy na správnou péči

Svetry mohou vypadat jako nové opravdu dlouhou dobu, jen je nutné se o ně umět dobře postarat. Takže konec žmolků, srážení a blednutí barev. Máme pro vás hned několik praktických triků.

Svetry a svetříky jsou v dnešní době velmi oblíbenou záležitostí a nechybí v žádném ženském, ani v pánském šatníku. A to nejen na zimu, ale na každé roční období. Svetry jsou prostě „in“ a nosí se kdykoliv a kamkoliv. Ovšem vyžadují speciální zacházení, protože jsou vyrobeny z velmi jemných materiálů. Nesprávná péče se u svetrů opravdu nevyplatí, protože se to ihned projeví na jejich vzhledu, funkčnosti a životnosti.

Sledujte vždy informace na cedulce

Ještě před tím, než na svetru ustřihnete cedulku, pořádně si prostudujte všechny symboly na doporučenou údržbu. Vše se odvíjí od materiálu, kterým nejčastěji bývá ovčí vlna v kombinaci s dalšími přírodními nebo i syntetickými materiály. Mezi přírodní patří například kašmír nebo mohér, z těch umělých je to často elastan, polyamid nebo akryl.

Ještě před tím, než na svetru ustřihnete cedulku, pořádně si prostudujte všechny symboly na doporučenou údržbu. Zdroj: shutterstock.com

Víc větrejte, než perte

Přestože máte nějaký svetřík v takové oblibě, že byste ho nejraději nosili každý den, nedělejte to. Vždy je totiž fajn, když necháte svetr druhý den vyvětrat. Zvláště to platí u hebounkého kašmíru, jednoho z nejdražších přírodních materiálů vůbec. Svetry je možné větrat volně rozložené doma, ale nemusíte se obávat ani čerstvého vzduchu na balkoně, a to ani v době, kdy mrzne. Vyvarujte se však vždy přímému slunci, zrovna vlna vysoké teploty naprosto nenávidí. Vlněné svetříky nepotřebují časté praní, protože se v nich nedrží pot ani kouř či jiné zápachy. Častým a nevhodným praním se vám mohou srazit, být jakoby tužší a zplstnatět.

Vlna nesnáší výkyvy teplot

Když už na praní dojde, měli byste vlněné svetry prát ručně. Použijte k tomu buď přípravek určený přímo na praní vlněných oděvů, nebo vám velice dobře poslouží vlasový šampon. Teplota vody by nikdy neměla přesáhnout 20 °C. V žádném případě svetr ve vodě o sebe netřete, ale naložte jej do připravené lázně. Abyste naprosto zabránili případnému zplstnatění, přidejte do vody pár kapek glycerínu. A jak na černé svetry, aby vám nezešedly? Přidejte do lázně i špetku soli, která barvu „podrží“. Určitě svetr neždímejte kroucením, vodu z něj jen opatrně vymačkejte.

Svetry z umělých vláken

Polyester vás vždy zahřeje, v tom je jeho velká výhoda, ale bohužel, když se ve svetru z umělých vláken zapotíte, nasaje pot a zadržuje pachy. Proto je ho nutné hned vyprat a v tomto případě lze s klidem použít i pračku. Syntetické materiály vždy perte dle pokynů z cedulky, většinou se jedná o teplotu do 40 °C. Protože se svetry z umělých vláken nemačkají, využít můžete i sušičku. A jestli ji nemáte, nevadí! Oproti vlněným svetrům jsou totiž lehké a velice snadno a rychle schnou i na sušáku.

100% PES dělá žmolky

Častým problémem umělých vláken jsou nepříjemné žmolky, kvůli nimž už svetr nevypadá zcela „fresh“. Náchylná jsou hlavně místa, kde dochází k pravidelnému tření. Týká se to hlavně míst v podpaží nebo tam, kde nosíte kabelku. Proto je dobré po každém nošení svetr vždy ošetřit strojkem na žmolky.

Sušte ve vodorovné poloze

Aby vyprané svetry neztratily svůj původní tvar a jejich vlákna se tíhou vody nezpřetrhala, nikdy je nevěšte na šňůru nebo sušák. Zcela určitě se vyhněte i věšení na ramínka. Svetr by se vám tíhou vytáhl do délky a v místech ramen by se vám ramínko výrazně vytlačilo. Svetry je nutné sušit vždy ve vodorovné poloze. Můžete je rozložit podložené suchým savým ručníkem kdekoliv po bytě nebo je volně položte na sušák na prádlo. Aby svetry prosychaly rovnoměrně, můžete je sem tam otočit. Nikdy je nesušte v blízkosti zdroje tepla.

Častým problémem umělých vláken jsou nepříjemné žmolky. Zdroj: shutterstock.com

Ukládání je důležité

Nejlepší je suchý svetr nejprve pečlivě srovnat a uložit volně do skříně. Zapomeňte na věšení na ramínka, i když je svetr suchý, vytahal by se a ztratil by svůj původní tvar.

Zdroje: www.lifee.cz, www.domacirady.cz, www.glami.cz