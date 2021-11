Kdy přestat svítit a jak tím ušetřit na elektřině slušné peníze

Začal zimní čas, který není jen o nižších teplotách, ale i o tom, že je méně denního světla a musíme doma více používat umělé osvětlení. Náklady na provoz domácnosti jsou stále vyšší. Bude se zdražovat elektřina i plyn a ceny půjdou rapidně nahoru. Ovšem šetření energiemi z osvětlení vám nějakou tu kačku na celkovém domácím rozpočtu může přeci jen ušetřit.

Náklady na provoz domácnosti v podstatě rostou každý rok. Mnoho lidí to pociťuje hlavně od loňského roku, kdy tráví více času na home office, kdy se výrazně prodlužila doba, kdy musíme ve svých domácnostech svítit. Přitom stačí věnovat pozornost několika drobnostem, aby se svícení v domácnostech nestalo zdrojem nepříjemných překvapení v podobě vysokého účtu za energie. Zkuste se inspirovat!

Využívejte jen takovou dávku světla, kterou skutečně potřebujete

Je to jasná rovnice a zní to logicky. Čím více světla využíváte, tím více vás to stojí. Přesto jsme v mnoha případech zvyklí svítit více, než je opravdu nutné. Každý jsme trošku jiný a potřebujeme jiné množství světla. Takže stále dodržujte pravidlo, že i omezení by pro vás mělo být pohodlné a příjemné. Je to jako s dietou. Stačí dodržovat pár zásad a zvyknout si na ně.

Jestliže jste pilní a náruživí čtenáři, bohatě vám postačí 15W LED žárovka v lampičce. Zdroj: profimedia.cz

Svítit úsporně znamená svítit dobře

Nesviťte zbytečně, ale nepřehánějte to i s tím, že budete doma bloudit po tmě. Při nedokonalém osvětlení riskujete nejen zhoršení zraku, ale i další zdravotní potíže, jako například bolest hlavy a úzkosti. Vsaďte třeba na to, že budete zkoušet různé intenzity osvětlení, než najdete tu, která vám a vašim očím nejvíce prospívá. Jestliže jste pilní a náruživí čtenáři, bohatě vám postačí 15W žárovka v lampičce. V takovém případě je zcela zbytečné svítit stropním lustrem či jiným osvětlením. Máte děti? Naučte je vždy zhasínat v místnosti, kterou opouštějí, a možná se tento zbytečný hřích týká i vás. Zbytečné svícení totiž znamená mnohokrát i desítky až stovky korun, které tak zbytečně utratíte.

Přirozené světlo je prostě nejvíc

Jestliže to jen trošku jde, nesviťte. Udělejte spíš vše pro to, aby do vašeho bytu mohlo co nejvíce přirozeného světla. Vyhněte se proto nesmyslně tlustým závěsům, žaluzie používejte jen v případě, že je to opravdu nutné, například když chcete mít dostatek soukromí a samozřejmě večer či v noci.

Velmi důležité jsou v tomto ohledu také barvy použité v místnostech, a to jak na podlaze či stěnách, tak také na nábytku a ostatních bytových doplňcích. Prostor, kde převažují tmavé odstíny, bude vždycky odrážet méně světla, proto jej prosvětlete. Tmavé barvy mají tendenci světlo pohlcovat, takže počítejte s tím, že budete na osvětlení takové místnosti potřebovat mnohem více světla, ať už toho přirozeného, nebo umělého.

Halogen, zářivka, nebo LED žárovka?

Ve srovnání s klasickou žárovkou přináší dnes každá jiná forma svítidel obrovskou úsporu. Tou nejlevnější alternativou je halogenová žárovka, která při stejném světelném výkonu spotřebuje až o 50 % méně energie a nabízí trojnásobnou životnost. Nevýhodou halogenových žárovek je však delší doba, než se „plně“ rozsvítí, a také to, že vyzařují větší množství tepla. A to je důvod, proč spotřebovávají ve srovnání s úspornějšími typy stále dost energie. Halogenové žárovky navíc nemají rády nepřetržité vypínání a zapínání. Ovšem i těmto žárovkám vlastně už dnes téměř odzvonilo, stejně jako těm klasickým. Od podzimu roku 2018 u nich platí stejný zákaz, a to zejména z důvodu obsahu škodlivých halogenů. Na trhu je sice ještě najdete, ale jedná se o doprodej.

Použití kompaktní zářivky představuje až 75% úsporu s životností sahající k dvacetinásobku běžné žárovky. Zdrojem světla jsou u nich výpary rtuti v plynu uvnitř baňky nebo jiné nádoby a dokáže svítit až 12 000 hodin. Tento typ ale postupem času ztrácí svou výkonnost a po delší době používání svítí o něco méně než na začátku. Zhruba po dvou letech může jít dokonce až o 20 % rozdíl. Nevýhodou zářivek je nízká věrohodnost barev a pomalejší náběh. Než se zářivka rozsvítí „plně“, mohou uběhnout až 3 minuty.

LEDka s příkonem pouhých 10 W odpovídá klasické 60W žárovce. Zdroj: profimedia.cz

Na špici pak zůstává LED žárovka s 80% úsporou energie a životností až 45 tisíc hodin svícení. Porovnání je možné pomocí takzvaného ekvivalentního příkonu, tedy jak silnou obyčejnou žárovku může LEDka nebo kompaktní zářivka nahradit. LEDka s příkonem pouhých 10 W například odpovídá klasické 60W žárovce. Využívání úsporných LED žárovek vám může ušetřit až tisíce korun ročně. Navíc mají velmi dlouhou životnost, vydrží až 30 000 hodin a také až 500 000 vypnutí a zapnutí. Neustálé vypínání a zapínání jim vůbec nevadí a nijak je nepoškozuje, plně se rozsvítí ihned po zapnutí, mají lepší svítivost i stmívací systém a navíc jsou velmi ekologické, protože neobsahují olovo, rtuť ani žádné další škodlivé látky.

Pořiďte si chytré osvětlení

Podle typu vám poslouží různými způsoby. Některé jsou vybaveny fotočidly, takže se automaticky rozsvítí a zhasnou podle pohybu v místnosti. Jiné umí detekovat množství světla a přizpůsobit mu intenzitu vyzařovaného osvětlení.

Zdroje: www.express.co.uk, www.energyglobe.cz, www.porovnej24.cz