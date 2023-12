Svíčka z mandarinky? Zdá se vám to nemožné? Opak je pravdou! Navíc její výrobu zvládne každý. Udělejte si letos Vánoce s exotickou vůní citrusů.

Pokud patříte k milovníkům vonných svíček a esencí, nemusíte utrácet jen za mnohdy předražené svíčky. Raději si je vyrobte doma. Stačí, když nebudete vyhazovat mandarinkové slupky, ale efektivně je ještě využijete. Postup výroby půvabné a nádherně vonící svíčky je naprosto jednoduchý a rychlý. Příjemné aroma mandarinek se bude linout celou vaší domácností.

Jak vyrobit domácí svíčku z pomeranče se podívejte v tomto YouTube videu na kanále LAB 360:

Zdroj: Youtube

Vánoce a plameny svíček

Hřejivé plamínky svíček k Vánocům patří a vytvářejí dokonalou vánoční atmosféru stejně jako stromeček, cukroví či štědrovečerní večeře. Navíc některé z nich obsahují vonné esence a prostor i ovoní. A právě takovou si vyrobte doma.

close info YouTube.com zoom_in Připravte mandarinkovou kůru a opatrně vyjměte dužinu.

Jak si slupky připravit

Pokud se rozhodnete z mandarinkové slupky zhotovit svíčku, je důležité ji neloupat běžným způsobem. Tentokrát ovoce rozkrojte na dvě přibližně stejně velké poloviny a následně opatrně vyjměte sladkou dužinu tak, abyste neporušili kůru. Zkuste se pokusit pracovat tak, aby vám uprostřed zůstala středová bílá část dužiny, která vám později poslouží jako knot. Pokud to nevyjde, využijete knot klasický, který do středu kůry vložíte a připevníte.

Vůni mandarinek umocněte olejem

V tuto chvíli nalijte do kalíšku z mandarinkové kůry trochu oleje nebo rozpuštěného vosku. Pro větší intenzitu vůně lze do oleje dát i pár kapek mandarinkové šťávy nebo vonné esence. Dokonce jimi lze vnitřek kůry vytřít, než do ní nalijete olej.

close info YouTube.com zoom_in Do kůry nalijte olej s mandarinkovou šťávou.

Co s druhou polovinou slupky?

Druhá polovina vám poslouží jako stříška lucerničky, jen je potřeba vyříznout v jejím středu otvor. Může být kulatý, ale velice originálně vypadá i hvězdička. Stejně tak můžete do části prořezat také zajímavé originální otvory, které budou během pálení svíčky krásně problikávat světlem plamene. Svíčka z mandarinky je nejen efektní, ale plamenem zahřátá kůra, která do sebe vsákla olej, nádherně rozvoní celý byt.

Na stůl i do vody

Svíčku z mandarinek umístěte vždy na bezpečný a nehořlavý povrch a pohybujte se kolem ní opatrně, stejně jako v okolí jiných svíček. Stejně tak je můžete umístit do skleněné nádoby s vodou, kde plují a svítí jako krásné oranžové lampionky.

