Chcete, aby vám pokojovky bujely jako nikdy předtím? Máme pro vás jednoduchý a zároveň účinný tip! Použijte obyčejné syrové vajíčko jako účinné hnojivo.

Máte doma pokojovky, které stagnují v růstu a dlouhou dobou nekvetou? Nezoufejte, máme pro vás jednoduché řešení. Rostlinám prospěje vajíčko, které je bohatým zdrojem živin, které jsou pro rostliny užitečné a značně jim prospívají. Jak vejce správně použít?

Zakopejte vejce v zahradě do půdy a to, co se stane o pár dní později, vás překvapí! Podívejte na toto YouTube video na kanálu Joy Home Remedies:

Vejce jako hnojivo

Pokud patříte mezi příznivce přírodních přístupů a neholdujete chemii, můžete využít nejen vejce, ale i zbylé skořápky. Ušetříte si nejen zbytečně vydané finance, ale i cestu do obchodu.

Proč právě vejce?

Vajíčka jsou bohatým zdrojem vápníku, který výborně posiluje buněčné stěny a podporuje růst kořenů. Díky tomu je rostlina celkově odolnější a častěji kvete.

Obsažený dusík je nezbytný pro tvorbu chlorofylu, a tedy i pro fotosyntézu. Na vývoj kořenů i květů má velice pozitivní vliv i přítomný fosfor. Ostatní minerály jako je železo, zinek a měď, jsou důležité pro enzymatické procesy v rostlině.

close info Dicky Sutjiptohadi / Shutterstock zoom_in Vajíčka jsou bohatým zdrojem vápníku, který výborně posiluje buněčné stěny a podporuje růst kořenů.

Na co si dát pozor

Než se do hnojení vejcem pustíte, měli byste znát pH půdy. Pokud je v zemině nadbytek dusíku a má nízké pH, vychytávka s vajíčkem moc fungovat nebude a mohlo by dojít k přehnojení. Proto vždy neváhejte pH půdy předem zkontrolovat.

Jak vejce použít

Nejprve nasypte do květníku část zeminy, pak přidejte celé syrové vejce a přisypte opět trochu půdy. Následně zasaďte květinu a obsypte ji zbytkem zeminy. Během pár dní vejce uvolní cenné živiny a rostlina se brzy krásně rozroste.

Využít lze i skořápky

Velice dobře lze aplikovat i vaječné skořápky, proto je zbytečně nevyhazujte! Stačí je rozdrtit na menší kousky a přisypat do zeminy k pěstované pokojovce. Nejenže účinně snižují kyselost půdy, aby rostliny lépe absorbovaly potřebné živiny, ale jedná se i o účinný prostředek proti hnilobě kořenů a některým nežádoucím škůdcům.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Vaječné skořápky nevyhazujte. Hodí se jako hnojivo pro rostliny a bariéra před škůdci.

Tip na závěr

Určitě nevylévejte ani vodu po vaření vajec. Nechte jej zchladnout a používejte je jako zálivku. Má stejné účinky jako vejce i skořápky. Po pravidelném užívání pěstovaná rostlina brzy zesílí, celkově se rozroste a jistě se brzy dočkáte i bohatého počtu květů.

