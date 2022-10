Dejte tabletu do myčky do své pračky a zapněte ji. Výsledek vás překvapí

Trápí vás v pračce usazeniny, bakterie či vodní kámen? Její vyčištění budete mít za chvilku hotové. Je to mnohem jednodušší, než byste čekali. Tento způsob čištění pračky si zamilujete!

Věděli jste, že tablety do myčky jsou skvělým čističem nejen nádobí, ale také zašlého porcelánu, mikrovlnky, toalety nebo dokonce pračky? Opravdu je tomu tak! Tento multifunkční čistící prostředek vám pomůže při mnoha trápeních se špínou. Jako každý spotřebič, tak i o pračku se musíte řádně starat. Při praní se v ní usazuje vodní kámen, zbytky pracích prostředků a mastnota z prádla. Nemusíte se však bát, že by čištění bylo nějak složité. Právě naopak! Máme pro vás tip, jak se nečistot účinně a jednoduše zbavit.

Zanesená pračka nedokonale pere

Zanesenou pračku poznáte podle toho, že po vyprání oblečení nebude vonět, ale zapáchat. Je to způsobeno plísněmi, které se v ní začnou tvořit. Také se prodlouží prací cyklus, a i přesto nemusí být oblečení vždy správně vyprané. Proto je dobré dopřát pračce pravidelnou údržbu, která může být vesměs velmi jednoduchá.

Mnoho způsobů, jak pračku vyčistit

Na vyčištění pračky existuje mnoho přípravků, které běžně seženete v drogerii. Zaručeně vám s daným problémem pomůžou, ale připlatíte si pár korun navíc. Můžete rovněž použít věci z kuchyně, především ocet, kyselinu citronovou či jedlou sodu. Výhodou je, že tyto prostředky jsou ekologické a levné, ale mohou vzniknout pochybnosti o případném zápachu octa. Třetí variantou jsou tablety do myčky. Jestliže vlastníte myčku, pak zkuste následující proces čištění pračky a zjistíte, že jsou vhodné nejen do kuchyně, ale i do koupelny.

Špíny a vodního kamene vás zbaví i kapsle do myčky. Zdroj: Shutterstock

Jak tabletu do myčky v pračce správně použít?

Jak takovou mycí tabletu správně použít? Stačí ji samotnou hodit do bubnu prázdné pračky. Pak už jen spusťte prací program, který má teplotu nad 60 °C. V případě, že máte pračku hodně zanesenou nebo si už ani nepamatujete, kdy jste ji naposledy čistili, můžete tablety použít rovnou dvě. Po uplynutí doby praní budete z výsledku přímo nadšení! Pračka bude čistá ve všech zákoutích a případný nepříjemný zápach zmizí. Mycí tableta si poradí jak s usazenými nečistoty, tak i s mastnotou.

Čistá pračka je základem zdraví a čistoty. Zdroj: shutterstock.com

Pračka jako nová

Abyste docílili celkové čistoty pračky, postačí už jen vyčistit filtr, otřít těsnění u plnicího otvoru a omýt zásuvku na prací prostředek. Víc se s čištěním trápit opravdu nemusíte. Tento postup opakujte jednou za měsíc a pračka vám zaručeně vydrží po dlouhá léta.

