Udržovat domácnost v čistotě není jen tak, přesto je dobré udržovat alespoň elementární pořádek. Jsou však místa, kde byste si s úklidem měli dát pravidelnou a hlavně trochu větší práci. Jedním z nich je toaleta. Vyčistěte ji naprosto jednoduše, pomocí obyčejné tablety do myčky.

WC patří k místům, která je potřeba udržovat v perfektní čistotě. Zřejmě nikoho nepřekvapí, že právě tam se množí nejvíce nebezpečných bakterií, které si rozhodně nechcete roznášet po zbytku domácnosti. Jak vyčistit toaletu snadno, rychle a efektivně? Použijte tabletu do myčky!

8 čisticích triků s tabletou do myčky

Zní to možná trochu bláznivě, ale tableta do myčky je takový malý zázrak. Vypomůže vám nejen při mytí nádobí, ale zvládnou toho umýt a vyčistit daleko více. Podívejte se na video na YouTube kanálu Smart Fox, kde je hned osm skvělých využití tablet do myčky na nádobí:

Toaleta bude zase zářit čistotou

Při pomyšlení na čistou toaletu se každému hned vybaví urputné drhnutí usazenin kartáčem za pomoci nějakého drahého prostředku z drogerie. Zkuste to tentokrát jinak. Vezměte nejlépe dvě tablety do myčky a jednu vhoďte do nádržky na vodu a druhou do záchodové mísy. Nechte ideálně působit přes noc a pak jednoduše spláchněte. Čistící síla odstraní i ty nejurputnější usazeniny, vodní kámen i rez.

Aby bylo prádlo čisté a voňavé, je nutné i pračku udržovat v čistotě.

Pračka jako nová

Máte pocit, že prádlo vytažené přímo z pračky nevoní tak, jak by mělo a bývá dokonce špinavé? Je dost možné, že je vaše pračka zanesená a potřebuje také péči. Jenže jak co nejjednodušeji pračku vyčistit? Některé hospodyňky pračkám čas od času dopřejí octovou očistu, to znamená, že nalijí do pračky ocet, zapnou ji na běžný program a nechají prát.

Kyselina octová pak z pračky odstraní všechny nečistoty. Pokud ale nemáte po ruce ocet nebo hledáte jiný způsob, jak pračce vrátit čistotu, sáhněte opět po tabletě do myčky. Vhoďte do bubnu dvě tablety a zapněte na klasický program, teplotu volte minimálně na 60 °C. Účinné látky pračku dokonale zbaví mastnoty, usazenin a vodního kamene.

Použijte na skvrny a zašlé bílé prádlo tabletu do myčky, nebudete se muset s prádlem trápit a prát jej v ruce.

Skvrny na prádle bez šance

Některé prádlo, zejména bílé, po čase zajde. Jsou na něm patrné skvrny, ať používáte sebelepší prací prášek, kuchyňské utěrky zapáchají a když je vezmete do ruky, máte pocit, že mastnota na nich stále ulpívá. Vdechněte bílému prádlu nový život pomocí tablety do myčky na nádobí.

Trik však nezkoušejte na tmavé prádlo, skutečně funguje na světlé, má bělící účinky a na tmavém by nadělalo neplechu. Bílé utěrky, zašlé ponožky, záclony a jiné kusy prádla jednoduše vyperte na program, na který jste zvyklí, ovšem před praním vhoďte do bubnu pračky k prádlu tabletu. Uvidíte, že takto voňavé a zářivě čisté jste bílé prádlo ještě neměli.

