Dejte vařit vodu a vhoďte do ní tabletu do myčky. Stane se fantastická věc

Víte, že tabletu do myčky můžete využít i jinak? Máme pro vás osvědčený trik, který vám značně ušetří práci. Postačí vám k němu už jen horká voda a vy můžete chvíli klidně věnovat příjemnému odpočinku.

Pokud máte doma myčku na nádobí, a tudíž i zásobu mycích tablet, zkuste jejich sílu využít i jinak. Jedná se totiž o docela zajímavého pomocníka, který vás může osvobodit od některých nepříjemných úkonů. K čemu a jak lze tablety do myčky prakticky využít?

Tableta za vás vydrhne připáleniny

Stala se vám nehoda a připálili jste připravované jídlo? Pokud máte připálené či připečené kuchyňské nádobí, je ho vždy i před mytím v myčce nutné těchto nečistot zbavit. Jedná se však o poměrně nepříjemnou dřinu, která zabere i dost času. V tomto případě neváhejte sáhnout po tabletě do myčky a využijte triku s horkou vodou. Vyhnete se tak úpornému drhnutí.

Naplňte připálenou nádobu vodou, hoďte do ní tabletu a nechte působit nejlépe přes celou noc. Druhý den vodu vylijte a pod teplou tekoucí vodou jen dočistěte houbičkou. Připálené vrstvy se odmočí a mastnota rozpustí, a to díky silným čistidlům, které tableta obsahuje. Na závěr opláchněte studenou vodou. Pokud je nádobí extrémně znečištěné, nechte vodu s tabletou v nádobě ještě několik minut vařit a pak teprve ho umyjte.

Vhoďte tabletu do připáleného nádobí s horkou vodou, udělá nepříjemnou práci za vás. Zdroj: AssiaPix / Shutterstock.com

Tableta očistí i pečicí troubu

Čištění připečené trouby také nepatří ke zcela oblíbeným činnostem. I v tomto případě vám usnadní práci tableta do myčky, a to obdobným způsobem. Nejprve rozehřejte troubu na 100 stupňů Celsia. Do misky s horkou vodou vložte tabletu a vložte ji do trouby na cca 2 hodiny. Tableta se rozpustí a její složky se pomocí páry usadí na stěnách celé trouby. Po uplynutí předepsané doby troubu vypněte, nechte vychladnout a nečistoty setřete vlhkým hadříkem do čista.

Máte však ještě jednu možnost. Rozpusťte ji v malém množství vody, aby vám vznikla hustá kaše. Naneste na houbičku a krouživými pohyby pastu nanášejte na inkriminovaná místa v troubě. Pak nechte zhruba 10 až 20 minut působit a dočistěte dle výše uvedeného postupu.

Zašlý porcelán po babičce

Pokud máte doma rodinné kousky porcelánu, které se dědí z generace na generaci a jsou jaksi omšelé a zažloutlé, namočte je do teplé vody a opět přidejte tabletu. Nechte roztok působit přes noc a druhý den nádobí umyjte běžným způsobem. Váš porcelán bude opět zářit čistotou.

Tableta do myčky je vhodná i na praní prádla. Zdroj: Shutterstock

Vložte tabletu do pračky

Zašpinili jste si svůj oblíbený kousek oblečení mastnotou, a i po vyprání se na něm objevují nehezké skvrny? Zatočte s nimi tabletou do myčky! Prádlo namočte před vypráním do horké vody a dle množství a stupně znečištění přidejte 1 až 2 tablety. Nechte tak hodinu působit. Stejný postup můžete využít i u obarveného prádla.

