Co se stane, když do nádržky záchodu vhodíte tabletu do myčky a spláchnete

Zní to jako bláznivý nápad, ale není. Zkuste vhodit do nádržky záchodu tabletu na mytí nádobí a počkejte si na výsledek.

Voňavá a zářivě čistá toaleta je základ čisté domácnosti. Ruku na srdce, čištění záchodu zřejmě nepatří k vašim nejoblíbenějším domácím činnostem. Vzhledem ke zdraví a hygieně byste ji však alespoň jednou týdně pořádný očistný rituál dopřát měli. Díky několika tipům bude ale udržování domácího WC v čistotě hračka.

Čištění toalety nepatří zrovna k oblíbeným domácím činnostem. Zdroj: shutterstock

Cola jako skvělý pomocník

Vyzkoušejte i poměrně netradiční prostředek k úklidu domácnosti. Kyselina fosforečná a oxid uhličitý, který se v oblíbeném nápoji vyskytují, dokáže s nečistotami hotové zázraky. V případě toalety pomůže odstranit stopy rzi i vodního kamene. Nalijte plechovku sladkého nápoje na stěny toalety, snažte se zasáhnout i špatně dostupná místa, nechte působit alespoň 60 minut a poté vydrhněte starou houbičkou.

Oblíbený nápoj se hodí i k úklidu domácnosti. Zdroj: shutterstock

Za pár korun

Řeč je o všemocném octu, který skutečně v obchodních řetězcích (na rozdíl od chemických přípravků) seženete za pár korun. Kyselina octová je velmi účinná a v porovnání s chemickými čističi i poměrně šetrná. Nebudou před ní mít šanci bakterie, zbaví toaletu vodního kamene a poradí si i s nevzhlednými zažloutlými místy uvnitř toalety. Ocet můžete nechat působit desítky minut, lepší je ale nechat jej dělat svou práci přes noc. Pokud chcete jeho sílu podpořit ještě víc, zkombinujte jej s jedlou sodou. Nejenže dokáže absorbovat nepříjemný odér, ale spolu se štiplavým kolegou se postará o skutečně pro nečistoty destruktivní reakci.

Tableta do myčky se hodí i jako skvělý čistič toalety. Zdroj: shutterstock

Tableta nejen do myčky

Asi nejjednodušší a možná nejpřekvapivější způsob, jak udržet toaletu v čistotě, je použití tablety do myčky. Podívejte se na video, jak jednoduché to je:



Vezměte tabletu do myčky a vhoďte ji do toaletní nádržky s vodou. Čistotu a svěžest ucítíte při každém spláchnutí. Použít tabletu do myčky ale můžete i přímo v záchodové míse. Vhoďte ji do mísy a nechte alespoň 20 minut působit, pak si navlékněte gumové rukavice a pomocí houbičky na nádobí mísu vydrhněte.

Tip na závěr

Tablety do myčky se nehodí jen do spotřebiče, pro které jsou určené. Jsou skutečně všestrannými pomocníky. Díky nim můžete poměrně snadno vyčistit připálený pekáč, který se do myčky nevejde, vrátit lesk troubě, anebo dokonce vyčisti starší zašlý zahradní nábytek.

Zdroje:www.youtube.com, www.bydlimekvalitne.cz, www.westwing.cz, svetkreativity.cz