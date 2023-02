Tableta do myčky umí vyčistit ucpaný odpad a nejen to. Je to síla

Ucpaný odpad je peklo, nejenže kvůli němu neodtéká voda, ale navíc silně zapáchá. Jak si rychle a efektivně poradit a tohoto problému se zbavit? Pomůže tableta do myčky.

I když se sebevíc snažíte, někdy se zkrátka ucpanému odpadu v koupelně, dřezu či na toaletě nevyhnete. Odpad se totiž může ucpat z mnoha důvodů.

Vyčistit odpad není nic snadného, proto dodržujte následující pravidla, aby byla vaše práce efektivní a rychlá. Také existuje celá řada speciálních i obyčejných prostředků, které vám s uvolněním odpadu pomohou, my vám poradíme, jaké fungují nejlépe.

Začněte silným proudem vody

Začněte silným proudem vody. Naplňte kyblík nebo mísu vodou a zprudka ji vylijte do odpadu. Občas samotná síla proudu stačí k protažení odpadu.

Další možností je nasypat do odpadu rozdrcenou tabletu do myčky nebo půl hrnku prášku do pečiva či jedlé sody, na to nalijte půl hrnku destilovaného octa, ucpěte hadříkem a nechte působit přes noc. Ráno vyndejte hadřík a zalijte horkou vodou, odpady by měl zase normálně fungovat. Chcete-li tomuto problému předejít, jednou za dva týdny nalijte do odpadu 30 ml octa na noc preventivně.

U větších nečistot se chemii nevyhnete

Pokud se však jedná o kusy větší, chemii se nevyhnete. V drogerii koupíte nejrůznější prostředky, které více či méně fungují. Nezapomeňte se řídit přesnými instrukcemi k použití. Místnost také nezapomeňte dobře vyvětrat.

Jak na ucpanou toaletu

Pokud víte, že je ucpaná drobným předmětem, jako je třeba hračka, je ideálním řešením zvon. Když ho umíte správně používat, dokáže zázraky. Před jeho použitím si vždy vezměte gumové rukavice a nedávejte do toalety žádné chemikálie, mohly by na vás totiž vystříknout.

Důležitý je také správný zvon. Na odtok v umyvadle menší, na toaletu širší. Hlavně se ujistěte, že zvon přiléhá po celém obvodu. Následně dělejte rytmický pohyb nahoru a dolů. Hadrem utěsněte vstupy do odtoku, aby se vypumpovaná voda nenahrnula zpět.

Pokud chcete ucpané toaletě předejít, jednou měsíčně do ní spláchněte tabletu do myčky. Měla by případné nečistoty rozpustit.

