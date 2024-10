Jsou věci, které se vám v domácnosti hodí mít. Jednou z nich jsou tablety do myčky. V čem všem vám poslouží?

Krabice nejlevnějších tablet do myčky vás vyjde kolem sto padesáti korun. A věřte, že se vyplatí! Jde totiž o drobnost, která vám nejen umyje vaše špinavé nádobí, ale může vám pomoci i při dalším domácím gruntování. Výhodou tablet do myčky totiž je, že bleskově rozpustí špínu a mastnotu všude tam, kde je potřeba. A jak je můžete prakticky využít?

Autor videa, Smart Fox, vám ukáže, jak pomocí tablet do myčky vyčistíte toaletu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Vyperou prádlo

Utěrky patří mezi prádlo, které je plné mastných fleků. Zbavit se této „ozdoby“ není jen tak a běžný prášek na praní to leckdy nezvládne. Ovšem, když mu vypomůžete tabletou do myčky, výsledek bude o dost lepší! Tímto způsobem můžete prát nejen utěrky, ale i třeba hadr z mopu, který bývá také plný zašlé špíny. Chvilka v pračce ho ale nádherně změní – vybílí a provoní.

Vyčistí odpad

To, že se odpad zanáší, je běžná věc. A popravdě není divu. Umyvadla, dřez či vana jsou plné různých vlasů, drobků, mastnoty a nečistot. Když se to všechno „přilepí“ na odtokovou trubici, voda už nemá šanci odtéct.

Jak se toho marastu zbavit? No přeci tabletou do myčky! Stačí, když ji rozdrtíte kladivem nebo paličkou na maso. Drť nasypte do odtoku, zalijte vroucí vodou a nechte působit. A voilà, za chvíli máte po problému.

Toto platí ale jen na běžně znečištěný odtok, pokud máte už vážnější problém a odpad se vám pořád vrací, budete muset vsadit na těžší kalibr! Tableta do myčky je totiž jen směsí solí a louhu a na větší špínu tolik nefunguje.

Osvobodí konvici od vodního kamene

Rychlovarná konvice je fajn věc. Ovšem má jeden nešvar – přichytává se v ní vodní kámen! Pokud ji od něj chcete vysvobodit, nalijte do konvice octovou vodu a nechte jí přejít varem. První pokus obvykle nevychází, ale při druhém či třetím „prohřátí“ máte šanci, že krustu zdoláte.

Mnohem silnějším spojencem pro vás bude v boji proti vodnímu kameni tableta do myčky. Jak na to: Tabletu rozbijte na čtyři díly. Konvici napusťte vodou, vložte do ní jeden dílek tablety do myčky a nechte projít varem. Umytou konvici pak pořádně vypláchněte vodou a raději v ní ještě převařte dávku čisté kohoutkové vody. Vaše konvice bude skoro jako nová!

Zdroje: www.homeincube.cz