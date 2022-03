Co se stane, když vhodíte tablety do myčky do bubnu pračky? Vřele doporučujeme

Svět internetu a sociálních sítí zažívá boom. Kromě jiného na nás odtud vyskakuje nepřeberné množství rad a tipů. Jednou z nich je nápad použít tablety do myčky v pračce. Je to však opravdu výhodné?

Pračka je pomocníkem, který dnes nechybí snad v žádné domácnosti. Šetří nejen náš čas, ale také naše síly, kdy obojí můžeme díky moderní technologii věnovat něčemu jinému a třeba i mnohem příjemnějšímu, než je právě praní prádla. Ovšem aby vám pračka dobře sloužila, je potřeba se o ni pravidelně starat a čistit ji. Po každém praní se uvnitř usazují nečistoty, bakterie a vodní kámen. Nečištěný povrch pak začne postupně zapáchat a prádlo po vyprání nemusí mít tu správnou svěží vůni.

Tipů na čištění je přehršel

Čistit pračku je možné mnoha způsoby a jedním z nich je i rada, že to dokážou tablety do myčky. Je pravda, že jsou velmi účinným čistidlem a mnohdy nám ušetří nepříjemné drhnutí zašlého porcelánu, mikrovlnky nebo i toalety. Dají se však opravdu využít jako multifunkční čisticí prostředek, který nám mnohokrát v domácnosti pomůže vytrhnout trn z paty. Je to však tak stoprocentní i při použití do pračky?

Po skončení programu a vytažení pračky ze zásuvky otřete pečlivě vlhkým hadrem nejen buben, ale i všechny skuliny, kam by se mycí prostředek z tablet mohl dostat. Zdroj: shutterstock.com

Tablety do myčky ano, či ne?

Laboratorní technik Jonathan Chan udělal pokus, kterým došel k jasným výsledkům. Klasický prací prostředek a tabletu do myčky rozpustil ve studené vodě a sledoval, co bude následovat. Prací prostředek se naprosto rozpustil do čisté formy, kdežto tableta se rozdrobila na menší kousky. Tablety do myčky jsou totiž navrženy tak, aby se rozpouštěli až při vyšších teplotách, než jsou v pračce.

V případě, že se tabletami rozhodnete pračku vyčistit, nestane se nic závažného. Sice jistým způsobem pračku odmastí a zbaví nějakých nečistot, ale na druhou stranu si spotřebič i zaneřádíte nerozpuštěnými zbytky tablety. Dalším argumentem proti, bylo chemické složení tablet do myčky. Obsahují různé druhy přísad, které mohou v pračce způsobit nadměrné pěnění.

Když tablety, tak jak?

Jestliže rádi zkoušíte nové věci, udělejte si vlastní test a praní s tabletami do myčky vyzkoušejte. Stačí do bubnu pračky vložit maximálně dvě tablety určené na mytí nádobí a navolit na pračce program s teplotou minimálně 60 °C. Pračku spusťte bez prádla a nechte projet program až do konce.

Co nezanedbat

A teď důležitá věc! Po skončení programu a vytažení pračky ze zásuvky otřete pečlivě vlhkým hadrem nejen buben, ale i všechny skuliny, kam by se mycí prostředek z tablet mohl dostat. Protože nejsou tablety do myčky vyvinuty na praní, mohly by se při praní prádla přichytit na oblečení a poškodit ho poškrábáním nebo změnou barvy. Hlavně nepoužívejte větší počet tablet, naopak máte-li menší pračku, tak vložte do bubnu jen jeden kus. Díky tomu, že se tablety zcela nerozpouštějí, mohou jejich zbytky zůstat v trubkách a jiných důležitých místech v pračce, což by spotřebič mohlo snadno poškodit.

Vsaďte na jedlou sodu a bílý ocet! Zdroj: shutterstock.com

Máme pro vás tip, který vaši pračku vyčistí dokonale a bez nástrah!

Do nádržky na prací prostředek nalijte směs, která bude tvořena 0,5 dl jedlé sody a 0,5 dl vody. Přímo do bubnu pak nalijte dva šálky bílého octa a zapněte cyklus praní na 60 °C. Po ukončení programu si vezměte houbičku navlhčenou ve směsi vody a octa smíchaných v poměru 1:1. a pro jistotu s ní vytřete všechna nedostupná místa pod těsněním u hlavního otvoru pračky. A jestli nestojíte o žádné zbytečné plísně, nechte vždy pračku po použití otevřenou, aby mohla větrat.

