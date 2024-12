Co se týče přípravků do myčky, lidé jsou rozděleni na dva tábory. Tablety do myčky nebo gelové kapsle? Jeden z těchto dvou táborů má však podle výsledků značnou převahu. Podívejte se.

Tablety nebo gel do myčky? To je, oč tu běží. Moderní shakespearovské problémy jsou sice trochu méně komplexnější než ty, které měl Hamlet, pro mnoho lidí jsou však naprosto zásadní. Vzhledem k tomu, že myčka není úplně nejlevnější investicí, jsou to problémy, které se neberou na lehkou váhu. Když už máte myčku, chcete si do ní vybrat ten nejlepší možný prostředek. Protože k čemu vám je myčka, když je nádobí stejně zaprášené nebo nedokonale umyté.

Tablety nebo gel?

Kdysi byl v této debatě zahrnutý i prášek do myčky. Ten se však jevil jako nejhorší varianta z těchto tří, jelikož mnoho lidí mělo s tímto produktem jeden obrovský problém. A to fakt, že se prášek zcela nerozpustil.

Zkrátka a dobře se usazoval a dělal fleky na sklenicích. Nyní je tedy dilema pouze o tabletách a gelu. Gel má na rozdíl od prášku výhodu, že se rozpustí naprosto. Což znamená, že se fleků a usazenin na nádobí nemusíte obávat.

close info Thinkstockphotos.com zoom_in Dva tábory. Gel nebo tablety do myčky? U lidí jasně vyhrává tato možnost.

Gel do myčky je ideální, když chcete mýt nádobí na krátký program o nižších teplotách. Bohužel se gel do myčky při vysokých teplotách a opravdu znečištěném nádobí nejeví jako ta nejúčinnější volba. Pak jsou tu ale ještě kombinované tablety.

Ty obsahují několik složek. Samozřejmě je jednou ze složek klasický mycí prášek. Pak ale tablety obsahují navíc ještě změkčovač vody, příměsi pro efektivnější mytí, a někdy dokonce i leštidlo.

Tablety vyhrávají na plné čáře

I když mají tablety do myčky jednu nevýhodu, a to, že se nedají dávkovat a pomaleji se rozpouští, mají prokazatelně vyšší účinnost i oblíbenost u většiny vlastníků myčky. Není se ani čemu divit. Stačí jen, když tabletu hodíte do myčky, zapnete na delší program a máte hotovo.

Nádobí bude umyté, čisté a lesklé, jako byste jej právě koupili v obchodě. Nebudete mít problém s usazeninami ani s tím, že po určitém čase vám nádobí ztratí lesk. Navíc mají tablety do myčky univerzální čistící funkce. Což znamená, že s jejich pomocí můžete například zatočit i se zanešeným odtokem nebo s čištěním pračky.

