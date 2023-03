7 tajných funkcí mobilu, které skoro nikdo nezná. Víte o nich?

Využíváte svůj mobilní telefon naplno? Některé funkce jsou „tajné“, protože nejsou vidět, ale je škoda o nich nevědět.

Mobilní telefony nám v mnohém usnadňují život a v současné době mají opravdu neskutečnou výbavu. A nikdy není od věci znát hlouběji veškeré funkce a inovace, které vám nabízejí. Mnoho jich jistě využíváte, ale i skryté funkce mobilů by se měly stát vaším běžným standardem používání tohoto přístroje.

Factory reset neboli tovární nastavení

Pokud chcete svůj mobil nastavit zpět do továrního nastavení, poslouží vám tajný kód *2767*3855#, který vám poskytne hlubší formu resetu do továrního nastavení, které smaže z telefonu úplně vše, a dokonce přeinstaluje i firmware. Buďte však opatrní, ve chvíli, kdy kód zadáte už se k vám žádné další potvrzení nedostane a proces resetování se ihned spustí!

Podrobné informace

Pokud se chcete dozvědět o vašem mobilu víc, například detaily o baterii, síti nebo dalších parametrech, pustí vás k těmto informacím kód *#*#4636#*#*. Stačí ho vyťukat stejně, jako když někomu telefonujete. Tento kód vás přivede do jakéhosi tajného přehledu, kde naleznete podstatně více informací o vašem telefonu než v běžném nastavení.

Tajná hra

Ve svém mobilu můžete najít hru, která je v nabídce, ale vy o ní nevíte. Někdy je k ní cesta poměrně náročná, než ji člověk vyhledá. Pokud si chcete zkrátit čas tápáním, jděte do nastavení, zvolte v nabídce „o zařízení“, následně „informace o SW“ a několikrát poklepejte prstem na „Verze Android“. Poté se vám zjeví logo „marshmallow“, na které když několikrát poklepete prstem, zobrazí se vám tato příjemná minihra a můžete začít hrát.

Hotspot

O této funkci lidé často neví, a přitom je praktická všude tam, kde je nekvalitní wifi a vy nemůžete pracovat na svém notebooku. Anebo pomocí hotspotu můžete internet poskytnout přátelům. Svůj mobilní internet totiž můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí wifi. Když váš známý nemá signál, můžete mu zapnout váš hotspot tak, že půjdete do „nastavení“, pak do „připojení“ a následně do nabídky „mobilní hotspot a sdílení připojení“, kde zvolíte „hotspot“. Zde najdete název svého hotspotu s heslem, které známému předáte. Dokonce si zde můžete nastavit i své vlastní heslo.

Lupa

Tato funkce je výhodná pro všechny, kteří špatně vidí a mají dojem, že ikony i texty v mobilu jsou malé a titěrné. Stačí jít do „nastavení“, pak do “přístupnost“, někdy je nabídka i pod heslem „usnadnění přístupu“, následně zvolte „gesta pro přiblížení“ a tuto funkci zapněte. Při používání mobilního telefonu pak režim lupy spustíte trojím klepnutím na displej.

Mluvený text

Pokud si zrovna nemáte náladu číst a máte v mobilu nějakou knihu v pdf formátu, může vám váš mobil předčítat do ucha prostřednictvím sluchátek. Tuto funkci lze využít u jakéhokoliv textu, takže i u článků na internetu. Jak ji nastavit? Jděte do „nastavení“, zvolte tam „přístupnost“ a poté „převod textu na řeč“. Můžete si dokonce nastavit i jazyk a rychlost mluveného slova. Pak už jen označte text, který si chcete nechat předčítat a zvolte pokyn „vyslovit“.

Ovládání pohledem

Tato funkce se hodí, například, když máte v zimě na rukou rukavice. Pomůže vám aplikace s názvem Eva Facial Mouse, kdy budete moci váš mobil ovládat bez rukou, a to pouhým pohybem hlavy a očí. Tuto aplikaci získáte běžným způsobem v obchodě Google play.

